Κόσμος

Εισβολή στην Ουκρανία - Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: έρευνα για εγκλήματα πολέμου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ζητεί έρευνα για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία, από τους Ρώσους.

Το γραφείο του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) γνωστοποίησε σήμερα πως θα ζητήσει έγκριση για να ξεκινήσει έρευνα σχετικά με καταγγελίες για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία.

Ο εισαγγελέας Καρίμ Καν είχε εκφράσει την Παρασκευή την ανησυχία του για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και δήλωσε πως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο μπορεί να ερευνήσει καταγγελίες για εγκλήματα που έχουν ανακύψει στην παρούσα κρίση.

«Το επόμενο βήμα είναι να προχωρήσουμε στη διαδικασία αναζήτησης και εξασφάλισης εξουσιοδότησης από το Προανακριτικό Τμήμα του Δικαστηρίου για να ξεκινήσουμε την έρευνα», αναφέρει το γραφείο του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, που εδρεύει στη Χάγη.

Μπάιντεν: Οι Αμερικανοί δεν πρέπει να ανησυχούν για πυρηνικό πόλεμο

Οι Αμερικανοί δεν θα πρέπει να ανησυχούν για έναν πυρηνικό πόλεμο, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, μία ημέρα αφότου ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε τη στρατιωτική διοίκησή του να θέσει σε συναγερμό τις ρωσικές δυνάμεις αποτροπής, μια αναφορά στις μονάδες που περιλαμβάνουν τα πυρηνικά όπλα, επικαλούμενος τις επιθετικές δηλώσεις ηγετών κρατών μελών του ΝΑΤΟ και τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία - Παπαϊωάννου: οι ομογενείς και το σχέδιο εκκένωσης

Προκριματικά Μουντομπάσκετ - Ελλάδα: "Οδοστρωτήρας" η Εθνική στην Τουρκία

ΠΑΣ Γιάννινα: Μεγάλη νίκη κόντρα στη Λαμία