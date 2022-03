Οικονομία

“ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τη β’ φάση

Ανοιχτό από σήμερα το σύστημα της «ΕΡΓΑΝΗΣ» για την υποβολή των δηλώσεων στη «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

Ανοίγει σήμερα το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» για την υποβολή δηλώσεων για ένταξη στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για τον Μάρτιο και για τη Β' φάση για τον μήνα Φεβρουάριο, μεταξύ άλλων. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοίνωσε τα εξής:

Α. Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για τον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για τον μήνα Μάρτιο 2022 - Α΄ φάση

Για τον μήνα Μάρτιο 2022 - Α΄ φάση ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, στις επιχειρήσεις-εργοδότες που επιθυμούν να ενταχθούν στον Μηχανισμό, σύμφωνα με την αριθμ. 108743/31-12-2021 ΚΥΑ (Β' 6323), δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων «αίτηση/δήλωση ένταξης στον Μηχανισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" (Α΄ φάση)» και «αίτηση/δήλωση ένταξης στον Μηχανισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" (Α΄ φάση) - Ορθή Επανάληψη», εφόσον γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, μέσω του εντύπου Ε4: Πίνακας Προσωπικού - Συμπληρωματικός Ωραρίου των εργαζομένων που εντάσσονται στον Μηχανισμό, από την 1η έως την 31η Μαρτίου 2022. Επίσης, είναι δυνατή η διαδικασία των ορθών επαναλήψεων των αιτήσεων/δηλώσεων ένταξης στον Μηχανισμό - Α' φάση καθ' όλη τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας.

Β. Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για τον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για τον μήνα Φεβρουάριο 2022 - Β΄ φάση

Για τον μήνα Φεβρουάριο 2022 - Β΄ φάση ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «αίτηση/δήλωση ένταξης στον Μηχανισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" (Β΄ φάση)» και «αίτηση/δήλωση ένταξης στον Μηχανισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" (Β΄ φάση) - Ορθή Επανάληψη», από την 1η έως την 9η Μαρτίου 2022.

Γ. Νέες προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για τους μήνες Δεκέμβριο 2021 και Ιανουάριο 2022 - Α΄ φάση ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα υποβολής στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» των δηλώσεων «αίτηση/δήλωση ένταξης στον Μηχανισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" (Α΄ φάση)» και «αίτηση/δήλωση ένταξης στον Μηχανισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" (Α΄ φάση) - Ορθή Επανάληψη» από επιχειρήσεις-εργοδότες που επιθυμούν να ενταχθούν στον Μηχανισμό για τους μήνες Δεκέμβριο 2021 και Ιανουάριο 2022, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει B΄ φάση για τον αντίστοιχο μήνα από αύριο Τρίτη 1η Μαρτίου έως και την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022.

Σε κάθε περίπτωση, παραμένει η υποχρέωση γνωστοποίησης εκ των προτέρων κάθε αλλαγής ή τροποποίησης της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, μέσω του εντύπου Ε4: Πίνακας Προσωπικού - Συμπληρωματικός Ωραρίου των εργαζομένων που εντάσσονται στον ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ, για τους αντίστοιχους μήνες ένταξης στον Μηχανισμό.

Δ. Νέες προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για τους μήνες Νοέμβριο 2021, Δεκέμβριο 2021 και Ιανουάριο 2022 - B΄ φάση ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «αίτηση/δήλωση ένταξης στον Μηχανισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" (Β΄ φάση)» και «αίτηση/δήλωση ένταξης στον Μηχανισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" (Β΄ φάση) - Ορθή Επανάληψη», για τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο 2021 και Ιανουάριο 2022 και μόνο για:

- επιχειρήσεις που δεν έχουν υποβάλει δήλωση Β΄ φάσης,

- επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει δήλωση Β΄ φάσης, αποκλειστικά για τους εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β΄ φάσης από τις 4 έως και τις 9 Μαρτίου 2022.

Πριν υποβληθεί το έντυπο «αίτηση/δήλωση ένταξης στον Μηχανισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" (Β' φάση) - Ορθή Επανάληψη» για τους εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β΄ φάσης, οι εργοδότες μπορούν να αναζητούν την τελευταία δήλωση για τη Β' φάση και, επιλέγοντας το κουμπί «Διαχείριση», να ενημερώνονται για τους λόγους αποκλεισμού εργαζομένων από τις πληρωμές της Β' φάσης.

Ε. Υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων από επιχειρήσεις σε περιοχές της Εύβοιας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές

Τέλος, το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» είναι διαθέσιμο από 1/3/2022 έως και 31/3/2022 για την υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων για τον μήνα Μάρτιο 2022 από επιχειρήσεις εργοδότες, βάσει ΚΑΔ, που εδρεύουν ή έχουν παράρτημα σε περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και που ανήκουν στα διοικητικά όρια των Δήμων Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίμνης Αγίας 'Αννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθμ. 60622/17-8-2021 ΚΥΑ, όπως ισχύει.

Στο έντυπο δήλωσης αναστολών επιλέγουν τη σχετική ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ «Επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021, βάσει ΚΑΔ».

