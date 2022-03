Αθλητικά

Βραζιλία: ο Πελέ βγήκε νικητής από το νοσοκομείο

Ο θρύλος του ποδοσφαίρου ταλαιπωρείται από διάφορα προβλήματα υγείας, ενώ παράλληλα δίνει μάχη με τον καρκίνο.

(εικόνα αρχείου)

Ο θρύλος του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, Πελέ, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά την θεραπεία που υποβλήθηκε για ουρολοίμωξη, η οποία διαγνώστηκε από τους γιατρούς ενώ υποβαλλόταν σε θεραπεία για καρκίνο του παχέος εντέρου.

Ο Πελέ πήρε εξιτήριο το Σάββατο και σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου "Άλμπερτ Αϊνστάιν" του Σάο Πάολο: «Η κλινική κατάσταση του ασθενούς είναι σταθερή και έχει θεραπευτεί από τη μόλυνση του. Θα συνεχίσει τη θεραπεία του για τον όγκο του παχέος εντέρου, που εντοπίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2021».

Ο Πελέ επέστρεψε στο νοσοκομείο στις 13 Φεβρουαρίου για έναν τακτικό γύρο χημειοθεραπείας. Οι γιατροί εντόπισαν την ουρολοίμωξη κατά τη διάρκεια της παραμονής του και τον κράτησαν περισσότερο απ` ό,τι είχε προγραμματιστεί.

Θεωρούμενος ευρέως ως ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, ο 81χρονος πρώην παίκτης της Σάντος και της Εθνικής Βραζιλίας υποφέρει από μια σειρά προβλημάτων υγείας τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της χειρουργικής επέμβασης στο ισχίο που τον άφησε με επαναλαμβανόμενους πόνους και προβλήματα στο περπάτημα.

