Κορονοϊός - Γερμανία: εκατοντάδες θάνατοι σε 24 ώρες

Τετραψήφιος ήταν ο αριθμός των νέων κρουσμάτων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ.

Στη Γερμανία επιβεβαιώθηκαν 122.111 κρούσματα του SARS-CoV-2 τις προηγούμενες 24 ώρες.

Το σύνολο των κρουσμάτων στην Γερμανία φθάνει τα 14.867.218, κατά τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ, ο φορέας επιδημιολογικής επιτήρησης της χώρας.

Μέσα σε 24 ώρες, καταγράφηκαν οι θάνατοι 235 ασθενών εξαιτίας επιπλοκών της COVID-19.

Έτσι, αυξήθηκε ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα, στους 122.937 νεκρούς, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

