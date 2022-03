Κόσμος

Δυτική όχθη: Παλαιστίνιοι νεκροί από πυρά Ισραηλινών

Για ισραηλινή επιδρομή σε καταυλισμό προσφύγων κάνουν λόγο οι παλαιστινιακές Αρχές στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από άνδρες του στρατού και της αστυνομίας του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη κατά τη διάρκεια ανταλλαγών πυρών, σύμφωνα με ανακοινώσεις της ισραηλινής συνοριοφυλακής και του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας.

Στρατιώτες και αστυνομικοί με πολιτικά εισέβαλαν σε καταυλισμό προσφύγων στη Τζενίν για να συλλάβουν ύποπτο που «καταζητείτο για τρομοκρατική δραστηριότητα», σύμφωνα με την ισραηλινή συνοριοφυλακή.

«Μετά τη σύλληψη του υπόπτου, καθώς οι δυνάμεις επιβολής της τάξης εγκατέλειπαν το σπίτι, ανταλλάχθηκαν σφοδρά πυρά και οι δυνάμεις που επιχειρούσαν επιτόπου αντέδρασαν κάνοντας χρήση αληθινών πυρών», προστίθεται.

Καθώς οι αστυνομικοί έφθαναν στα οχήματά τους, δεύτερος ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον τους και αυτοί ανταπέδωσαν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Από τη δική του πλευρά, το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι δύο άνδρες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια μάχης. Το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA μετέδωσε ότι επρόκειτο για τους Αμπντάλα αλ Χοσάρι, 22 ετών, και Σάντι Χάλεντ Νατζμ, 18 ετών.

Οι ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν τον Ιμάντ Τζαμάλ Αμπού αλ Χάιτζα, φυλακισμένο ο οποίος είχε αφεθεί ελεύθερος, κατά το WAFA. Πάντα σύμφωνα με το πρακτορείο, ο θάνατος των δύο Παλαιστινίων πυροδότησε διαδήλωση πολλών εξοργισμένων κατοίκων της Τζενίν.

Η επιχείρηση εγγράφεται στο πλαίσιο των αρκετών πρόσφατων ισραηλινών εισβολών, που καλύπτονται εκτενώς από ισραηλινά ΜΜΕ, σε πόλεις της Δυτικής Όχθης. Τον Φεβρουάριο, ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τρεις Παλαιστίνιους κατά τη διάρκεια επιχείρησης υπό το φως της ημέρας στη Νάμπλους, στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης. Την περασμένη εβδομάδα, ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν 14χρονο Παλαιστίνιο ο οποίος, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, πέταξε κοκτέιλ μολότοφ κοντά στη Βηθλεέμ.

Το Ισραήλ κατέλαβε τη Δυτική Όχθη κατά τη διάρκεια του Πολέμου των Έξι Ημερών το 1967. Στη Δυτική Όχθη ζουν κάπου 475.000 εβραίοι έποικοι ανάμεσα σε 2,9 εκατομμύρια Παλαιστινίους, σε οικισμούς οι οποίοι θεωρούνται γενικά παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου.



