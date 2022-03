Κόσμος

Δυτική όχθη: Παλαιστίνιος νεκρός από πυρά Ισραηλινών

Για ισραηλινή επιδρομή σε καταυλισμό προσφύγων κάνουν λόγο οι παλαιστινιακές Αρχές στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ένας παλαιστίνιος σκοτώθηκε και άλλος ένας τραυματίστηκε βαριά από πυρά ανδρών του στρατού του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη σήμερα κατά τη διάρκεια επιδρομής σε καταυλισμό προσφύγων, ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Ο ισραηλινός στρατός «άνοιξε πυρ στον καταυλισμό της Τζενίν», ανέφερε το υπουργείο σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στις παλαιστινιακές δυνάμεις ασφαλείας ο άνθρωπος που σκοτώθηκε ονομαζόταν Αμπντάλα Χοσάρι και ζούσε στον καταυλισμό της Τζενίν.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, επρόκειτο για πρώην φυλακισμένο στο Ισραήλ.

Ο δεύτερος άνδρας έχει «τραυματιστεί βαριά από σφαίρες στο κεφάλι» και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, μετέδωσε ακόμη το WAFA.

Την περασμένη εβδομάδα ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν 14χρονο Παλαιστίνιο ο οποίος, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, πέταξε κοκτέιλ μολότοφ κοντά στη Βηθλεέμ.

Στη Δυτική Όχθη του Ιορδάνη ποταμού ζουν κάπου 475.000 εβραίοι έποικοι ανάμεσα σε 2,9 εκατομμύρια Παλαιστινίους, σε οικισμούς οι οποίοι θεωρούνται γενικά παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου.



