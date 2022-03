Τεχνολογία - Επιστήμη

Πόλεμος στην Ουκρανία: η θερμοβαρική βόμβα και η πυρηνική απειλή

Καταγγελία για χρήση απαγορευμένων όπλων από την Ρωσία. Τι απαντά ο Μπάιντεν στους φόβους για χρήση πυρηνικών όπλων από τον Πούτιν,

Η Ρωσία χρησιμοποίησε θερμοβαρική βόμβα τη Δευτέρα στην επίθεσή της κατά της Ουκρανίας, σύμφωνα με την ουκρανή πρέσβειρα στις ΗΠΑ Οξάνα Μαρκάροβα.

«Χρησιμοποίησαν τη θερμοβαρική βόμβα σήμερα (σ.σ. χθες Δευτέρα), η οποία απαγορεύεται βάσει της Συνθήκης της Γενεύης», δήλωσε η Μαρκάροβα, η οποία ενημέρωσε τα μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου.

«Η καταστροφή που επιχειρεί η Ρωσία να προκαλέσει στην Ουκρανία είναι μεγάλη», συμπλήρωσε.

Μπάιντεν: μην ανησυχούν οι Αμερικανοί για πυρηνικό πόλεμο

Εν τω μεταξύ, «οι Αμερικανοί δεν θα πρέπει να ανησυχούν για έναν πυρηνικό πόλεμο», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, μία ημέρα αφότου ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε τη στρατιωτική διοίκησή του να θέσει σε συναγερμό τις ρωσικές δυνάμεις αποτροπής, μια αναφορά στις μονάδες που περιλαμβάνουν τα πυρηνικά όπλα.

Ο Πούτιν επικαλέστηκε τις δηλώσεις ηγετών κρατών μελών του ΝΑΤΟ και τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.



