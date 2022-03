Πολιτική

Πόλεμος - Οικονόμου για ελληνικά αεροσκάφη: αν “εμπλακούν”, δεν θα πάνε στην Ουκρανία

Τι αποσαφήνισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος για την συμμετοχή πολεμικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων στην προσπάθεια ενίσχυσης της αεράμυνας του Κιέβου. Τι είπε για πιθανό πλαφόν στα καύσιμα.





Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί με καθαρή φωνή στην διεθνή αντίδραση για ότι συμβαίνει στην Ουκρανία, ιδίως καθώς είχαμε και Έλληνες νεκρούς και ομογενείς νεκρούς, είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημερα Ελλάδα» ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Ο Γιάννης Οικονόμου σημείωσε πως μόνο να κερδίσει έχει η Ελλάδα από την στάση της, ειδικά σε μια περίοδο που και παραδοσιακά ουδέτερες χώρες παίρνουν θέση για την ρωσική εισβολή, προσθέτοντας πως «έχουμε και έναν λόγο παραπάνω εμείς, καθώς έχουμε βιώσει ανάλογες καταστάσεις και αδικίες σαν χώρα. Έχουμε την υποχρέωση να βοηθήσουμε σε αντίστοιχες περιπτώσεις».

Σχετικά με τις τουρκικές προκλήσεις, ο κ. Οικονόμου είπε πως η χώρα «γνωρίζοντας και τον περίγυρο της και τι διακυβεύεται διεθνώς, τα τελευταία 2,5 χρόνια έχει διευρύνει το γεωπολιτικό της αποτύπωμα και έχει ανέβει πάρα πολλά “σκαλιά”, έχοντας αποδείξει την ετοιμότητα της στο πεδίο, όποτε χρειάστηκε».

«Δεν είμαστε ούτε πολιτικά ούτε ιστορικά αφελείς. Στόχος είναι να είμαστε παράγοντας σταθερότητας στην περιοχή. Αντιμετωπίζουμε την Τουρκία σε διπλωματικό πεδίο. Η άμυνα για μια χώρα σαν την Ελλάδα είναι προτεραιότητα. Πρέπει να θωρακίσουμε την χώρα και γιατί μπορούμε να έχουμε ρόλο και στην καινούρια αρχιτεκτονική της Ευρώπης και στο κομμάτι της άμυνας. Η κρίση στην Ουκρανία μεταβάλλει πολλά πεδία, όπως η ενιαία αμυντική πολιτική στην Ευρώπη, αλλά και η Ενέργεια, σε ότι αφορά την αυτονομία της ΕΕ», παρατήρησε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Για την ελληνική «εμπλοκή» στην Ουκρανία

«Η χώρα στο πλαίσιο συμμετοχής στο ΝΑΤΟ έχει συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Η χώρα συμμετέχει με δυνάμεις που δεν θα προωθηθούν στην περιοχή των συνόρων της Ουκρανίας ή μέσα στην Ουκρανία. Εάν χρειαστεί θα υπάρξει ελληνική παρουσία σε άλλες χώρες, μακριά από την Ουκρανία, πχ. στην Βουλγαρία. Δεν τίθεται θέμα αεροσκαφών ή ελικοπτέρων που θα πάνε στην Ουκρανία για να τα πετάξουν Ουκρανοί πιλότοι. Είμαστε δεσμευμένοι στρατιωτικά σε σχέση με το ΝΑΤΟ», αποσαφήνισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, διευκρινίζοντας την μορφή ενδεχόμενης περαιτέρω εμπλοκής της Ελλάδας, μετά την αποστολή αμυντικού υλικού στην Ουκρανία.

Σχετικά με δημοσιεύματα για διάσταση απόψεων του Μαξίμου με τον Νίκο Δένδια, σχετικά με την αποστολή αμυντικού υλικού στην Ουκρανία, ο κ. Οικονόμου είπε πως «δεν υπήρξε η παραμικρή διάσταση. Η ελληνική Πολιτεία, η ελληνική Κυβέρνηση στο σύνολο της είναι στην σωστή πλευρά της ιστορίας. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά για να ασχολείται κανείς με παραμύθια».

Για την φυγή του Έλληνα πρέσβη από το Κίεβο, ο κ.Οικονόμου ανέφερε πως «οι διπλωματικές αποστολές έφευγαν η μία μετά την άλλη από το Κίεβο. Το ΥΠΕΞ είχε ενημερώσεις τους Έλληνες να φύγουν από εκεί. Ο πρέσβης είπε πως υπάρχουν λόγοι ασφαλείας και δεν μπορεί να μένει εκεί και έφυγε. Εξακολουθούν να παραμένουν προξενικές αρχές στην Ουκρανία, για να βοηθήσουν τους συμπολίτες μας».

Για την οικονομία και την ενεργειακή κρίση

Σχετικά με τις επιπτώσεις του πολέμου στην ενέργεια και τις ανατιμήσεις, ο κ. Οικονόμου είπε πως «αξιακά η χώρα μας είναι κατά του πολέμου. Αυτή η επιλογή πρέπει να στηριχθεί οικονομικά από την Ευρώπη και ενεργειακά και σε κάθε άλλη κατεύθυνση».

«Η ελληνική οικονομία είναι διαμορφωμένη με τέτοιον τρόπο που θα αντέξει τους κραδασμούς από την ρωσο-ουκρανική κρίση. Δεν θα πληγεί ο τουρισμός μας», εκτίμησε ο κ. Οικονόμου.

Για πιθανό πλαφόν στα καύσιμα

Σχετικά με τις πληροφορίες για επικείμενο πλαφόν στις τιμές των καυσίμων, ιδίως σε ότι αφορά τα περιθώρια κέρδους επί της τιμής των καυσίμων, ο κ. Οικονόμου είπε πως «πέραν των ενισχύσεων και των στοχευμένων ενισχύσεων που από εδώ και πέρα πρέπει να δοθούν σε όσους πραγματικά το έχουν ανάγκη, γίνεται προσπάθεια για να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις αισχροκέρδειας. Το προηγούμενο διάστημα έχουν ενεργοποιηθεί όλοι οι μηχανισμοί ελέγχου και τα εργαλεία που δημιουργήσαμε για να αντιμετωπιστούν τέτοιες περιπτώσεις».

