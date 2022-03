Κόσμος

Αυστραλία - Φονικές πλημμύρες: Εικόνες βιβλικής καταστροφής (βίντεο)

Πολλούς νεκρούς έχει αφήσει πίσω της η κακοκαιρία. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγγκαταλείψει τις εστίες τους.



Στρατιωτικά ελικόπτερα μετέφεραν ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί στις στέγες των σπιτιών τους στις πλημμυρισμένες συνοικίες των ανατολικών ακτών της Αυστραλίας, η οποία πλήττεται από φονικές καταιγίδες.

Συνολικά δέκα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω των πλημμυρών που έχουν προκληθεί, αφού εντοπίστηκε νεκρή μια γυναίκα γύρω στα 80, ενώ περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι έχουν λάβει εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων, που ξεκίνησαν στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, έχουν πλημμυρίσει πολλές πόλεις και έχουν βυθιστεί κάτω από τα νερά γέφυρες στις πολιτείες Κουίνσλαντ και Νέα Νότια Ουαλία, με τα ακραία καιρικά φαινόμενα να κινούνται πιο νότια και σήμερα να αναμένονται έντονες καταιγίδες και ξαφνικές πλημμύρες στο Σίδνεϊ.

Στο Σίδνεϊ, μια πόλη με περισσότερους από 5 εκατομμύρια κατοίκους, ενδέχεται να πέσουν περισσότερα από 150 χιλιοστά βροχής μέσα σε διάστημα έξι ωρών σήμερα το απόγευμα, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Όπως αναφέρουν τα επίσημα στοιχεία, στο Σίδνεϊ καταγράφονται συνήθως όλο τον Μάρτιο 138 χιλιοστά βροχής.

Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, πρωτεύουσα της οποίας είναι το Σίδνεϊ, ο Ντόμινικ Πέροτετ, χαρακτήρισε τα ακραία καιρικά φαινόμενα «ένα γεγονός που σημειώνεται ο μία φορά στα χίλια χρόνια» και πρόσθεσε ότι τα σωστικά συνεργεία έχουν λάβει μέχρι στιγμής 6.000 κλήσεις για βοήθεια.

Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί στα σπίτια τους στην πόλη Λάισμορ στο βόρειο τμήμα της Νέας Νότιας Ουαλίας, που είναι αντιμέτωπη με τις χειρότερες πλημμύρες στην ιστορία της, ενώ υπήρχαν αναφορές γα ανθρώπους που πέρασαν τη νύκτα στις στέγες των σπιτιών τους.

Ο δήμαρχος του Λάισμορ, ο Στιβ Κριγκ, δήλωσε στο Channel Seven ότι εννέα άνθρωποι αγνοούνται, ενώ πρέπει να πραγματοποιηθούν ακόμη 400 διασώσεις.

Περίπου 50 άνθρωποι διασώθηκαν αφού εγκλωβίστηκαν σε γέφυρα στη διάρκεια της νύκτας, όταν οι δύο άκρες της βυθίστηκαν κάτω από το νερό, επεσήμαναν οι αρχές.

Στις ανατολικές ακτές της Αυστραλίας κυριάρχησε το καλοκαίρι το κλιματικό φαινόμενο Λα Νίνια, το οποίο συνδέεται με ισχυρές βροχοπτώσεις, για δεύτερη συνεχή χρονιά.

Σε αρκετές περιοχές έχει σημειωθεί ρεκόρ βροχοπτώσεων τον Φεβρουάριο, καθώς σε κάποιες το ύψος βροχής που έπεσε σε μία ημέρα ισοδυναμούσε με αυτό που κανονικά καταγράφεται σε έναν μήνα.

Στο Μπρίσμπεϊν, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας, καταγράφηκε τις τρεις προηγούμενες ημέρες το 80% των ετήσιων βροχοπτώσεων, όπως δήλωσε η πρωθυπουργός της πολιτείας Αναστάσια Παλατσούκ.

