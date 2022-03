Πολιτική

Πόλεμος - Μητσοτάκης: Είμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας

Ενημέρωση του Πρωθυπουργού στην Βουλή για την κρίση στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις της για την Ελλάδα.



Ξεκινώ τιμώντας τη μνήμη της Μαριέττας Γιαννάκου. Μίας μεγάλης Ελληνίδας, σπουδαίας γυναίκας, καλής φίλης και μαχήτριας της παράταξης. Κανείς δεν θα λησμονήσει τους αγώνες της, στην Αθήνα και στις Βρυξέλλες, την αποχαιρετούμε με ευγνωμοσύνη, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας την ομιλία του στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης με αντικείμενο την ενημέρωση του Σώματος σχετικά με την κρίση στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις της για την Ελλάδα.

«Στην Ουκρανία συντελείται μία τομή στον χρόνο. Η απόφαση Πούτιν αποτελεί ξεκάθαρη παραβίαση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και των κανόνων επίλυσης των διακρατικών διαφορών με ειρηνικά μέσα» τόνισε ο πρωθυπουργός και σημείωσε πως με αυτόν τον τρόπο, ο Ρώσος πρόεδρος «αμφισβητεί με τη χρήση βίας την εδαφική ακεραιότητας μίας χώρας με την οποία η Ρωσία έχει στενούς δεσμούς, προκαλεί νεκρούς μεταξύ των οποίων και Έλληνες στη Μαριούπολη και οδηγεί στην προσφυγιά εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες».

«Πρόκειται για μία βίαιη επιστροφή στην εποχή των ηγεμονιών. Σε έναν τόπο που το ολοκαύτωμα πήρε πολύ σκληρές διαστάσεις και σε έναν τόπο που ενωμένοι Ουκρανοί και Ρώσοι πολέμησαν τους ναζί» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας πως το ρωσικό πρόσχημα περί αποναζιστοποίησης της Ουκρανίας είναι σαθρό. «Πρόκειται για μία εισβολή παράλογη και ανιστόρητη. Η ρωσική εισβολή έχει ως στόχο να αλλάξει με τη βία την αρχιτεκτονική ασφάλειας στην Ευρώπη» τόνισε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε πως «οι ρωσικές απειλές κατά Σουηδίας και Φινλανδίας μιλούν από μόνες τους. Η Δύση καλείται να αναβαπτιστεί. Όταν η ρωσική πρόκληση χτύπησε τον πυρήνα της παγκόσμιας γεωπολιτικής ισορροπίας οι καθυστερήσεις στη Δύση ξεπεράστηκαν μέσα σε ημέρες. Κάτι άλλαξε στη Δύση όταν ακούσαμε τον εκλεγμένο ηγέτη μίας ευρωπαϊκής χώρας πως ίσως ήταν η τελευταία φορά που μας μιλά. Τα αποτελέσματα των δυτικών κυρώσεων είναι ήδη ορατά. Η ρωσική Οικονομία συνθλίβεται».

«Η στάση της πατρίδας είναι προϊόν δικών μας ιστορικών βιωμάτων και παγκόσμιων ισορροπιών» συνέχισε ο πρωθυπουργός για να τονίσει: «Ήμασταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας και αυτό κάνουμε και τώρα. Είμαστε και εμείς Δύση και προωθούμε την διεθνή νομιμότητα. Ζούμε με την πληγή της Κύπρου και δεχόμαστε απειλές για τα νησιά μας. Δεν μπορούμε να στεκόμαστε αδιάφορα απέναντι σε αυταρχικούς ηγέτες που θέλουν να ξαναζωγραφίσουν τα σύνορα. Εδώ δεν χωρούν ίσες αποστάσεις».

«Εδώ δεν χωρούν ίσες αποστάσεις. Ή είσαι με την ειρήνη και το Διεθνές Δίκαιο, ή είσαι απέναντί τους», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζοντας την ομιλία του στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης για με αντικείμενο την ενημέρωση του Σώματος σχετικά με την κρίση στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις της για την Ελλάδα.

«Δεν γίνεται μέσω απλοϊκών εικονογραφήσεων να εξισώνουμε τον θύτη με το θύμα. Δεν μπορώ να ακούω αφελή επιχειρήματα για το πώς σκοτώθηκαν ομογενείς μας στην Μαριούπολη. Εγώ ξέρω πως πριν από τη ρωσική εισβολή ζούσαν και τώρα δεν ζουν. Και εάν αυτό το καταλαβαίνει ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν που έκανε tweet στα ελληνικά, δεν μπορεί κάποιοι εδώ να μην το αντιλαμβάνονται. Στο κάτω-κάτω στα ελληνικά έγραψε το tweet. Υπάρχει και στην Ελλάδα μία σύγκλιση των άκρων με στόχο την καθήλωση και την καταπίεση» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε πως πρέπει να αναγνωρίσουμε πως σε αυτήν την κρίση η Ευρώπη στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων.

«Είμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας - Η άμυνα της χώρας είναι αυτοσκοπός»

«Σε όσους αναρωτιούνται εάν οι συγκεκριμένες κυρώσεις αρκούν για να κάμψουν την επιθετικότητα της Μόσχας απαντώ πως είναι ένα τεράστιο πλήγμα» επισήμανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην συνέχεια της ομιλίας του στη Βουλή. «Είναι το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων που υιοθετήθηκε από την ΕΕ. Βραχυπρόθεσμα κλονίζει καίρια την γεωπολιτική και οικονομική θέση της Ρωσίας ενώ κινητοποιούν την παγκόσμια κοινή γνώμη ακόμη και εντός της Ρωσίας. Σύντομα ο διεθνής αποκλεισμός μπορεί να γίνει εσωτερικός αναστοχασμός» συμπλήρωσε για το θέμα των κυρώσεων, στη συζήτηση στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης με αντικείμενο την ενημέρωση του Σώματος σχετικά με την κρίση στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις της για την Ελλάδα.

«Για την Ελλάδα δεν υπάρχουν διλήμματα. "Το Έθνος μου είναι πολύ μικρό για να διαπράξει μία τόσο μεγάλη ατιμία", είπε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, όταν ο Γερμανός πρέσβης ζήτησε το 1915 από την χώρα μας να εγκαταλείψει τη συμμαχία της. Αυτό ισχύει και τώρα. Είμαστε με το πλευρό της Ουκρανίας, στο πλευρό της ειρήνης και της δημοκρατίας» συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συμπλήρωσε: «Η Ελλάδα συμπαρατάσσεται με τις κυρώσεις, που επιβάλλονται στην Ρωσία, το υπουργείο Εξωτερικών και ο υπουργός κάνουν εξαιρετική δουλειά για την προστασία της ομογένειας στη Μαριούπολη. Ναι η Ελλάδα ενισχύει την Ουκρανία και ανθρωπιστικά και στρατιωτικά. Το κάνουν οι Γερμανοί και οι Πορτογάλοι δεν θα το κάνουμε εμείς που ομογενείς σκοτώθηκαν από ρωσικές βόμβες; Και κάτι ακόμα: εάν δεν δείξουμε εμείς αλληλεγγύη με ποιο ηθικό ανάστημα θα ζητήσουμε εμείς συμπαράσταση εάν ο μη γένοιτο προκληθούμε;»

«Είμαστε και έτοιμοι να υποδεχθούμε Ουκρανούς πρόσφυγες και καλώ τις δεκάδες μη κυβερνητικές οργανώσεις που στο παρελθόν έχουν δραστηριοποιηθεί σε άλλα μέτωπα να το κάνουν και τώρα» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός, αναφέροντας πως είμαστε ακόμα έτοιμοι και σε εγρήγορση να αντιμετωπίσουμε υβριδικές ή κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές. «Ναι, η άμυνα της χώρας είναι αυτοσκοπός. Η απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη από τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Δικαιώνονται έτσι πολύ γρήγορα όσοι από εμάς μιλούσαν για την ανάγκη προώθησης της στρατηγικής διάστασης της Ευρώπης μέσω συμφωνιών ανάμεσα στα μέλη της. Η Ελληνογαλλική συμφωνία μπορεί να είναι μία τέτοια συμφωνία. Όταν κάποιοι χτυπούν τα τύμπανα πολέμου στην Ευρώπη κάποιοι θα πρέπει να ξανασκεφτούν εάν τα Rafale και οι φρεγάτες Belharra έχουν θέση στις Ένοπλες Δυνάμεις. Κάποιοι θα πρέπει να ξαναζυγίσουν στις εκτιμήσεις τους το ξεπερασμένο δίλημμα περί βουτύρου και κανονιών με το οποίο έμαθαν να σκέφτονται».

Έχουμε τρόπους αντίδρασης και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο απέναντι στην ενεργειακή κρίση

«Η Ευρώπη επιστρέφει δυναμικά στο παγκόσμιο γεωπολιτικό στερέωμα» τόνισε ο πρωθυπουργός, εξηγώντας πως σε αυτό το πλαίσιο κινούνται και οι πρωτοβουλίες μας. «Τώρα πια, ναι, είναι ώριμο το αίτημα για εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από τους δημοσιονομικούς στόχους εκείνων των χωρών, που υποχρεούνται να τις κάνουν» είπε και συνέχισε την ομιλία του, με αναφορά στην ενεργειακή κρίση. «Σχετικά με την ενεργειακή διάσταση της κρίσης, δεν μπορούν να αποκλειστούν απόπειρες εκβιασμού από την πλευρά της Ρωσίας. Μία τέτοια προοπτική πιθανώς θα προκαλέσει και πρόσκαιρες ανατιμήσεις. Συμφωνήσαμε πως αυτό θα είναι το πρόσκαιρο τίμημα» είπε και συμπλήρωσε: «Έχουμε τρόπους αντίδρασης και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο, έχουμε ήδη δώσει επιδοτήσεις ύψους 2 δισ. ευρώ, και αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί ιδίως προς τους πιο ευάλωτους έως ότου τελειώσει αυτή η κρίση. Οι εταιρείες αερίου έχουν ήδη κινηθεί για επαρκές αέριο LNG. Σε ένα τέτοιο πρόβλημα απαιτείται πανευρωπαϊκή λύση, κοινή προμήθεια, αποθήκευση και χρηματοδότηση ενέργειας στην Ευρώπη. Κατόπιν της ελληνικής πρότασης η Κομισιόν θα συζητήσει την δημιουργία κοινού ταμείου. Έχει υποχρέωση η Ευρώπη να συγκεντρώσει όλες τις δυνάμεις της σε αυτό το πεδίο. Μακροπρόθεσμα η λύση είναι η γρήγορη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Στόχος της χώρας να καταστούμε γρήγορα αυτόνομοι αξιοποιώντας την αιολική και ηλιακή ενέργεια αλλά και να γίνουμε περιφερειακός και διεθνής κόμβος μεταφοράς ενέργειας προς την Ευρώπη».

Θα κατασκευάσουμε και δεύτερο τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου

«Θα κατασκευάσουμε και δεύτερο τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου με ιδιωτικά κεφάλαια στην Αλεξανδρούπολη», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

«Ζήτησα τη σημερινή συζήτηση ώστε η εθνική αντιπροσωπεία να εκπέμψει ένα μήνυμα ενότητας» είπε ο πρωθυπουργός ολοκληρώνοντας την ομιλία του . «Η Ελλάδα πρέπει να δώσει την δική της απάντηση. Στην Ουκρανία ζουν αδέλφια μας εδώ και 2.000 χρόνια. Ταυτόχρονα είναι και η δική μας ρητή προειδοποίηση ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν μιμητή του αναθεωρητισμού να δράσει στην περιοχή μας. Τελεία και παύλα. Όσο για αυτή τη μεγάλη χώρα τη Ρωσία, οφείλει να σταματήσει αμέσως τον πόλεμο και να θέσει εαυτόν μεταξύ των χωρών που βλέπουν μπροστά. Η παρούσα κρίση μπορεί να γίνει ευκαιρία για την ΕΕ να κάνει ένα βήμα μπροστά και να ευθυγραμμίσει την οικονομική της ανάπτυξη με τις στρατηγικές της προτεραιότητες» συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.





