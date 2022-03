Κοινωνία

Βεντέτα: γαμπρός μαχαίρωσε κουνιάδο

Αιματηρή βεντέτα προκαλεί ανησυχία στους αστυνομικούς τις περιοχής, που πέρασαν χειροπέδες στον δράστη, ενώ προσπαθούσε να διαφύγει, μετά από το επεισόδιο.

Αιματηρή κατάληξη είχε τη Δευτέρα το μεσημέρι το άγριο επεισόδιο που ξέσπασε στο Αλιβέρι μεταξύ δυο ανδρών που έχουν συγγενική σχέση κουνιάδου – γαμπρού.

Οι δύο άνδρες μάλωναν για προσωπικές διαφορές που έχουν, όταν γύρω στις 15:00 ο 44χρονος έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε τον κουνιάδο του στα δύο δάχτυλα της αριστερής παλάμης.

Ο νεαρός προσπάθησε να απομακρυνθεί και τότε ο γαμπρός του τον έσπρωξε με αποτέλεσμα, να χάσει την ισορροπία του να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί στο κεφάλι. Ευτυχώς μετά το επεισόδιο νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι δύο άνδρες έρχονται στα χέρια. Ο δράστης του επεισοδίου είχε μόλις λίγο καιρό που είχε σηκωθεί στα πόδια του. Σε ανάλογο περιστατικό πριν μερικούς μήνες είχε σπάσει το πόδι του.

Συγκεκριμένα, ο 27χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου. Σύμφωνα με πληροφορίες του έγινε συρραφή των τραυμάτων του στην αριστερή παλάμη και στη συνέχεια εισήχθη στη χειρουργική κλινική για τον τραυματισμό του στο κεφάλι. Εχει υποστεί μικρό κάταγμα και οι γιατροί τον παρακολουθούν. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Συναγερμός στην Αστυνομία

Στο μεταξύ στην Αστυνομία σήμανε συναγερμός. Αμεσα αστυνομικοί του Τμήματος Βόλου ξεκίνησαν αναζητήσεις για τη σύλληψη του δράστη. Ο 44χρονος εντοπίστηκε τελικά σε περιοχή κοντά στον Αλμυρού.

Αστυνομικοί του Τμήματος Αλμυρού τον εντόπισαν να οδηγεί ΙΧ μια ώρα μετά το επεισόδιο. Ο δράστης πήγαινε στο σπίτι του στα Φάρσαλα, όταν του έκαναν σήμα οι αστυνομικοί να σταματήσει. Υπάκουσε στις υποδείξεις τους και δεν αντιστάθηκε.

Οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του το μαχαίρι που χρησιμοποίησε για την επίθεση, το οποίο έχει μήκος λάμας 12 εκατοστών. Το μαχαίρι κατασχέθηκε, ενώ ο συλληφθείς κρατείται για να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Βόλου για τις περαιτέρω ενέργειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες φαίνεται να έχουν μεταξύ τους έντονες διαφορές που έχουν οδηγήσει σε βεντέτα.

Το Αστυνομικό Τμήμα Βόλου συνεχίζει την προανάκριση για το επεισόδιο. Ο δράστης έδινε κατάθεση μέχρι αργά τη Δευτέρα το βράδυ.

Πηγή: taxydromos.gr





