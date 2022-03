Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η νέα Σελήνη και η κρίσιμη Τετάρτη (βίντεο)

Αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

«Έχουμε νέα Σελήνη στους Ιχθύες την Τετάρτη, 2 Μαρτίου», είπε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αναλυτικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως σημείωσε η αστρολόγος, είναι ωραία νέα σελήνη, «για να σκεφθούμε τους αγαπημένους μας και να βοηθήσουμε ανθρώπους που έχουν ανάγκη», εξηγώντας πως εξηγείται και αστρολογικά το κύμα αλληλεγγύης και ζεστασιάς προς τους πρόσφυγες από την Ουκρανία, καθώς οι Ιχθύες στους οποίους είναι συγκεντρωμένοι αυτήν την περίοδο πολλοί πλανήτες είναι κατ΄ εξοχήν ζώδιο της αγάπης.

«Πολλά ζώδια μπορούν να κάνουν νέο ξεκίνημα, που μπορεί να έχει σχέση με τα συναισθηματικά ή με τα ερωτικά σας ή και την οικονομική ζωή», παρατήρησε η Λίτσα Πατέρα.

Ακόμη, όπως εξήγησε, «την Τετάρτη, στις 3 Μαρτίου ο Άρης, η Αφροδίτη και ο Πλούτωνας είναι στην ίδια μοίρα, μπορεί να υπάρξει κάτι πολύ σημαντικό, είναι ημέρα του “όλα ή τίποτα” και γι’ αυτό θα πρέπει να αποφύγουμε να έρθουμε σε αντιπαράθεση με οποιονδήποτε, ακόμη και με πρόσωπα που αγαπάμε, γιατί μπορεί να υπάρξουν απρόβλεπτες καταστάσεις».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

