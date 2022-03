Life

“Άγριες Μέλισσες”: συγκλονιστικό επεισόδιο την Τρίτη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταιγιστικές εξελίξεις στο αποψινό επεισόδιο της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, “Άγριες Μέλισσες”.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται αυτήν την εβδομάδα με 4 νέα επεισόδια που θα καθηλώσουν…

Τι θα δούμε την Τρίτη, στις 21:15, στον ΑΝΤ1…

Ο Δούκας αναλαμβάνει καθήκοντα νέου προέδρου στο έργο του αεροδρομίου και πλέον αντιμετωπίζει τη δυσπιστία των κατοίκων του Διαφανίου, οι οποίοι επιτίθενται ακόμα και στον Νικηφόρο και τον Κωνσταντή.

Η Πηνελόπη συνεχίζει το σχέδιό της να προσεγγίσει τον Μελέτη, προκειμένου να του αποσπάσει πληροφορίες.

Η συμπεριφορά του Λευτέρη όσο πάει γίνεται ανεξέλεγκτη, προκαλώντας την ανησυχία της Δρόσως και των φίλων του.

Ο Νικηφόρος και ο Κωνσταντής δέχονται την πρόταση του Δούκα να τον βοηθήσουν με τη νέα του θέση, αλλά θέτουν έναν βασικό όρο.

Ο Άγγελος έρχεται αντιμέτωπος με την πιο σκληρή δοκιμασία, προκειμένου να εισχωρήσει στους Άβαντες.

Ο Λάμπρος και ο Πέτρος, στην αναζήτησή τους να βρούνε αποδείξεις για τον φόνο, θα έρθουν αντιμέτωποι με έναν μεγάλο κίνδυνο.

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” - Μάρκος Λεζές: όταν γεννήθηκα δεν είχα δέρμα (βίντεο)

Αγρίνιο: Εγκεφαλικά νεκρό αγοράκι που κατάπιε φασόλι

Μεξικό: Μεταμφίεσαν ναρκωτικά σε... κρεμμύδια (εικόνες)

Gallery