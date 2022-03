Οικονομία

Ουκρανία - Κικίλιας: 50000 θέσεις εργασίας για ομογενείς ή πρόσφυγες

Ο Βασίλης Κικίλιας κανε λόγο για ανθρωπιστική κρίση στην Ουκρανία και ανέλυσε την στρατηγική του υπουργείου Τουρισμού.



Πενήντα χιλιάδες θέσεις εργασίας στον τουρισμό θα μπορούσαν να καλυφθούν από ομογενείς μας ή Ουκρανούς πρόσφυγες, δήλωσε σε παρέμβαση του στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24 ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας.

"Με βάση τη ραγδαία ανάπτυξη που έχει το τουριστικό προϊόν στη χώρα και σε όλη την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, γεννήθηκε η ανάγκη για επιπλέον 50.000 θέσεις εργασίας. Αυτές δεν καλύφθηκαν πέρυσι από το ελληνικό εργατικό δυναμικό, οπότε αυτές οι θέσεις εργασίας, ενδεχομένως θα μπορούσαν να καλυφθούν από, ομογενείς μας ή Ουκρανούς πρόσφυγες, αν αυτοί έρθουν στην Ελλάδα για να μείνουν. Η διαδικασία προβλέπεται στο Π.Δ. του 2006, άρθρο 80 και θα επαναβεβαιωθεί από όλους τους υπουργούς Εσωτερικών και Μετανάστευσης την Πέμπτη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Προβλέπει την αμνηστία, τη φροντίδα των προσφύγων και τις εργασιακές σχέσεις με βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας", ανάφερε ο υπουργός Τουρισμού.

"Εξελίσσεται μια ανθρωπιστική κρίση στην Ουκρανία. Βλέπουμε συγκλονιστικές εικόνες. 'Αμαχο πληθυσμό, παιδιά, γυναίκες, ηλικιωμένους πολίτες. Μικρά παιδάκια από ογκολογικά νοσοκομεία στα υπόγεια πολυκατοικιών και σε καταφύγια, γυναίκες παίρνουν παιδιά άλλων οικογενειών στα σύνορα προκειμένου να περάσουν με ασφάλεια. Βλέπετε ήδη εικόνες από την Πολωνία και τη Ρουμανία. Υπάρχει αλληλεγγύη και ανθρωπισμός στην Ελλάδα. Ανακοίνωσα, μετά από συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι δεχόμαστε και θα δεχθούμε Έλληνες ομογενείς ή Ουκρανούς πρόσφυγες στη χώρα. Έχουμε πάνω από 150.000 ομογενείς στην Ουκρανία, στην Μαριούπολη, στην Οδησσό. Υπάρχει μέριμνα και για την φροντίδα και για την περίθαλψη των ανθρώπων αυτών, αλλά ενδεχομένως και για θέσεις εργασίας, εκεί που υπάρχει ανάγκη", υπογράμμισε ο κ. Κικίλιας.

Αναφερόμενος στη στρατηγική του υπουργείου, ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι τα δεδομένα αναλύονται με ψυχραιμία και νηφαλιότητα. "Καταρχάς, όπως σε κάθε κρίση, δεν κάνω και δεν θα κάνω προβλέψεις. Με βάση τα στοιχεία τα οποία συλλέγουμε, με ψυχραιμία και νηφαλιότητα θα χαράξουμε τη στρατηγική μας και την τακτική μας προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας και των εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που ασχολούνται με τον τουρισμό. Προφανώς είναι no-fly ζώνη όλη η Ευρώπη για τις πτήσεις από τη Ρωσία για 3 μήνες, μέχρι τις 28 Μαΐου. Και βεβαίως υπάρχουν και οι οικονομικές και ενεργειακές επιπτώσεις, η ακρίβεια. Όλα αυτά επηρεάζουν έναν ευαίσθητο τομέα, όπως είναι ο τουρισμός. Όμως, μαζί με όλα αυτά υπάρχει παγκοσμίως μία τεράστια ζήτηση για τη χώρα μας. Είναι νούμερο 5 brand στον κόσμο το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Βλέπουμε μέχρι τώρα από όλα τα στοιχεία τα οποία έχουμε, μια πολύ μεγάλη ζήτηση και πρέπει όντως να αποτιμήσουμε τι θα σημαίνει αυτό για την ρωσική και την ουκρανική αγορά. Να θυμίσω ταυτόχρονα ότι υπάρχουν ισχυρές αγορές που δεν τις είχαμε πέρυσι και πρόπερσι. Στις 7 Μαρτίου έχουμε την πρώτη απευθείας πτήση από τις ΗΠΑ. Και μιλάμε για 9 πτήσεις την ημέρα από τον Απρίλιο και μετά. Στις 2 Απριλίου είναι η πρώτη απευθείας πτήση από τον Καναδά. Είναι άλλη μια μεγάλη αγορά την οποία ενισχύουμε. Και αυτό το οποίο δεν είχαμε τα τελευταία δύο χρόνια ήταν η Αυστραλία, που ήταν κλειστή. Ο Πρέσβης της Αυστραλίας στην Ελλάδα μου διεμήνυσε ότι το 2022 θα είναι η καλύτερη χρονιά που υπήρξε ποτέ και από τους ομογενείς που θέλουν να έρθουν και από τους τουρίστες. Μένει να δούμε μέχρι το καλοκαίρι πώς θα εξελιχθούν οι συνθήκες. Ελπίζω και εύχομαι αυτή η απίστευτη εισβολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία να μη διαρκέσουν άλλο. Ελπίζω να βρεθεί λύση διπλωματική. Προέχουν όλων η ειρήνη και η κατάπαυση του πυρός. Εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας προκύπτουν από τον τουρισμό. Υπάρχουν τεράστιες αγορές σε όλο τον πλανήτη με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τη χώρα και πολύ μεγάλη ανάγκη του μέσου πολίτη να ταξιδέψει και να ξοδέψει, μετά από μία συγκλονιστική πίεση δύο χρόνων που μείναμε στα σπίτια μας", σημείωσε ο κ. Κικίλιας.

