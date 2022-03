Πολιτική

ΓΕΕΘΑ - Έβρος: Απαγόρευση στρατιωτικών πτήσεων

Σε μία κίνηση αυξημένης ετοιμότητας προχωράει το ΓΕΕΘΑ λόγω των εξελίξεων στην Ουκρανία και προασπίζει τα ελληνικά σύνορα, θέτοντας σε απαγόρευση κάθε είδους στρατιωτικού αεροσκάφους πάνω από τον Έβρο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ΝΟΤΑΜ που εξέδωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, απαγορεύει από την 1η έως και την 28η Μαρτίου όλες τις στρατιωτικές πτήσεις πάνω από τον Νομό Έβρου. Εξαιρούνται τα αεροσκάφη τα οποία έχουν νωρίτερα καταθέσει και λάβει ειδική άδεια προκειμένου, είτε να διέλθουν από τον εναέριο χώρο της περιοχής, είτε να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης.

Η απαγόρευση των στρατιωτικών πτήσεων στον εναέριο χώρο του Έβρου, γίνεται σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο της Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε κατασκοπευτική κίνηση είτε από την πλευρά της Ρωσίας είτε από την πλευρά της Τουρκίας στην αμερικανική βάση που έχει δημιουργηθεί στην Αλεξανδρούπολη.

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται φυσικά τα ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη και τα αμερικανικά.

