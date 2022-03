Life

“Το Πρωινό” - Ιωάννα Μαλέσκου: απάντηση 11 λεπτών σε ερώτηση για το μέλλον της (βίντεο)

Πως σχολιάστηκε από το πάνελ της εκπομπής το περιστατικό και ο χρόνος που χρειάστηκε η παρουσιάστρια μέχρι να δώσει την τελική απάντηση.

Η κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» και ο Γρηγόρης Μπάκας συνάντησαν την Ιωάννα Μαλέσκου έξω από τα στούντιο του ΣΚΑΪ. Παρουσιάζοντας το εν λόγω θέμα, ο Γρηγόρης Μπάκας αποκάλυψε πως είχε σκοπό να κάνει πέντε ερωτήσεις στην παρουσιάστρια, ωστόσο τελικά της έκανε μόνο δύο διότι η πρώτη απάντησή της διήρκησε 11 λεπτά.

«Με εντυπωσιάζει δυσάρεστα πολλές φορές ο τρόπος με τον οποίο κάπως, κάποιοι, επιθυμούν να παρουσιάσουν το προφίλ πολλών ανθρώπων. Δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία ούτε να με ξενίσει αυτό, ούτε να ανταπαντήσω, και ακόμα και αυτό που θεωρούσα ως ένα είδος ευγένειας το να αποτραβιέμαι γιατί μ’ αρέσει ο χρόνος να δείχνει για όλους μας να δείχνουμε το τι κάνουμε μέσα από τη δουλειά μας.

Και η δουλειά μας σχολιάζεται, και όλα σχολιάζονται, και μοιραία γίνεται αυτό γιατί έχουμε επιλέξει ένα αντικείμενο που προβαλλόμαστε έντονα. Μου έχει κάνει εντύπωση ότι το γεγονός ότι δεν απαντάμε, πάντα βρίσκεται κάτι μεμπτό ακόμα και σε αυτό το οποίο κάνουμε. Μπορεί να λένε κάποιοι άνθρωποι, πολύ κοντινοί σας, άνθρωποι του χώρου μας, ότι δεν καταλαβαίνουν τι λέω. Μπορεί να γίνεται αυτό όντως. Μακάρι ο τρόπος που επικοινωνώ να είναι αυτό το μέγα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν κάποιοι άνθρωποι του χώρου μας. Αλλά για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν έχω κάνει καμία συζήτηση με τον σταθμό», ανέφερε μεταξύ άλλων η Ιωάννα Μαλέσκου στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.

Οι δηλώσεις της Ιωάννας Μαλέσκου σχολιάστηκαν από τους συντελεστές του “Πρωινού”.

Ο Βαγγέλης Περρής από την πλευρά του προέτρεψε την Ιωάννα Μαλέσκου να βάζει κόμμα και τελεία στα λεγόμενά της, ενώ ο Γιώργος Λιάγκας τη χαρακτήρισε ευφυή άνθρωπο.

«Χάνεται στη μετάφραση κι αν του δώσει τη δυνατότητα να της πει κάποια πράγματα, θα μάθει να βάζει και τελεία και κόμμα», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

Στη συζήτηση πήρε μέρος και η Φαίη Σκορδά, που διαφωνούσε με τους συνεργάτες της: «Πραγματικά, ανησυχώ για τον τρόπο που σκέφτομαι. Αυτή η κοπέλα έχει ακούσει πολλές φορές αρνητικά σχόλια. Παρ’ όλα αυτά, βγαίνει και με μία γλύκα απαντάει στον Γρηγόρη. Δεν θα απαντούσα ποτέ. Ποτέ δεν θα απαντούσα».

Δείτε το βίντεο απο την εκπομπή «Το Πρωινό»:

