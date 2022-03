Πολιτισμός

“Το Πρωινό” - Κιμούλης: η διαγραφή, το ΣΕΗ, ο Αρζόγλου και οι καταγγελίες (βίντεο)

Αποκλειστικές πληροφορίες για την απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΣΕΗ για τον Γιώργο Κιμούλη. Οι μηνύσεις που κατέθεσε κατά συναδέλφων του και οι καταγγελίες σε βάρος του. Τι λέει ο συνήγορος του.

Αδιάκοπος μαίνεται ο σάλος αντιδράσεων μετά από τις αγωγές αποζημίωσης που κατέθεσε ο Γιώργος Κιμούλης κατά συναδέλφων του, επικαλούμενος ζημία μετά από τις καταγγελίες που είχαν γίνει σε βάρος του.

Όπως μετέφερε η Φαίη Σκορδά στην εκπομπή «Το Πρωινό» την Τρίτη, ελήφθη ομόφωνη απόφαση των 7 μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών για την διαγραφή του Γιώργου Κιμούλη.

Για το θέμα των μηνύσεων κατά του ΣΕΗ μίλησαν στην εκπομπή τόσο ο Πρόεδρος του Σωματείου, Σπύρος Μπιμπίλας, όσο και ο Ζαχαρίας Ρόχας, μέλος του ΔΣ του ΣΕΗ, υπεύθυνος για το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, ο οποίος αναφέρθηκε και σε διαμάχη με τον Γιώργο Κιμούλη για παράσταση του ΚΘΒΕ.

Στην εκπομπή μεταδόθηκε και παλαιότερη ανάρτηση της ηθοποιού Ευδοκίας Ρουμελιώτη, που επανήλθε στην δημοσιότητα με αφορμή τις αγωγές αποζημίωσης που κατέθεσε ο Γιώργος Κιμούλης κατά συναδέλφων του και κατά του ΣΕΗ. Ο Γιώργος Λιάγκας και η Φαίη Σκορδά συνομίλησαν τηλεφωνικά με τον Κώστα Αρζόγλου, ο οποίος σχολίασε τις καταγγελίες που έχει κάνει σε βάρος του Γιώργου Κιμούλη από την Ευδοκία Ρουμελιώτη.

«Στεναχωριέμαι πάρα πολύ, σχεδόν βουρκώνω με αυτή την ιστορία γιατί για να φτάσει ένας άνθρωπος να αποτιμά εις χρήμα τις ατασθαλίες του σημαίνει ότι είναι σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. O κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να κατηγορεί οτιδήποτε και οποιονδήποτε και να υποβάλλει μηνύσεις δεξιά και αριστερά. Σε ανθρώπινο επίπεδο όμως σκέφτομαι ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να είναι σε κακή οικονομική κατάσταση. Έχω ζήσει από κοντά διάφορα προβλήματα με κλάματα φοβερά της Ευδοκίας Ρουμελιώτη. Κάτι τηλεφωνήματα πέσανε. Θέλω να επαινέσω πάρα πολύ όλους τους ανθρώπους που βγήκαν και κατήγγειλαν δημόσια. Στο ΣΕΗ έχω καταθέσει και εγώ, είπα την εμπειρία μου και αν με καλέσει και το δικαστήριο θα πω αληθινά την εμπειρία μου» είπε στην αρχή ο Κώστας Αρζόγλου.

Έπειτα ο Κώστας Αρζόγλου ανέφερε: «Με τον Γιώργο με συνέδεε μια μακροχρόνια φιλία πολύ πριν από τη συνεργασία μας που κατήγγειλα πέρυσι. Από τότε δεν έχουμε σταματήσει τελείως να μιλάμε. Έχουν περάσει πάνω από 30 χρόνια. Κατά τη γνώμη μου ένα σημαντικό σημείο είναι το 89 που απελευθερώθηκαν τα κανάλια, μπήκαν και νέες ηθικές αρχές. Πριν, ο περίγυρος ήταν τέτοιος που ο σκηνοθέτης βάραγε κλωτσιές στα καλάμια. Υπήρχε αυτό το κλίμα. Από το 89 και έπειτα άλλαξε αυτό.

Μέσα σε αυτό το νέο πλαίσιο ο Γιώργος άρχισε να πιστεύει για τον εαυτό του αυτά που πιστεύουν οι άλλοι γι’ αυτόν. Δε ξέρω αν είχαν υπερτιμήσει ή όχι τον μεγάλο πρωταγωνιστή. Μπορεί να το άξιζε μπορεί και όχι, πάντως, συνέπλεε με την εικόνα που έχουν οι άλλοι γι’ αυτόν. Αυτό μας γυρνάει σε μια αντίληψη που υπήρχε πριν με την οποία έχω μεγαλώσει και εγώ και εκείνος αλλά και πολλοί άλλοι. Σαν να ξαναγυρνάμε σε μια ηθική του 50. Το μισό ελληνικό θέατρο ήξερε ότι πρόκειται για έναν δύστροπο άνθρωπο. Από την ώρα όμως που βίαζε επί σκηνής ψυχές, αυτό παραπάει».





Ακολούθως, στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε ο συνήγορος του Γιώργου Κιμούλη, Βασίλης Καπερνάρος, ο οποίος αναφέρθηκε σε παλαιότερη διαγραφή του Γιώργου Κιμούλη από το ΣΕΗ και στον τρόπο που έγινε ξανά δεκτός αργότερα ως μέλος του Σωματείου.

Ακόμη, ο δικηγόρος του Γιώργου Κιμούλη μίλησε για τις καταγγελίες που έχουν γίνει από συναδέλφους του Γιώργου Κιμούλη, σχετικά με την λεκτική και ψυχολογική βία που υποστηρίζουν ότι τους ασκούσε και αναφέρθηκε σε αυτούς έναν προς έναν, λέγοντας πως δεν μπορεί να αξιολογούνται όλοι με την ίδα βαρύτητα.

