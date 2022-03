Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Πορνογραφικό υλικό με βρέφη βρέθηκε στο κινητό 33χρονου

Σοκ για τους αστυνομικούς που εντόπισαν πορνογραφικό υλικό με βρέφη σε τυχαίο έλεγχο. Πέρασαν χειροπέδες στον 33χρονο.



Για κατοχή υλικού πορνογραφίας με βρέφη κατηγορείται 33χρονος αλλοδαπός, ο οποίος παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, αστυνομικοί τον σταμάτησαν το απόγευμα της Τρίτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για τυπικό έλεγχο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν διαθέτει νόμιμα έγγραφα για τη διαμονή του στη χώρα.

Κατόπιν έρευνας βρέθηκε στο κινητό του τηλέφωνο πορνογραφικό βίντεο, όπου απεικονίζονται παιδιά κάτω των 2 ετών.

Ο 32χρονος, με καταγωγή από το Κονγκό, συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα που άσκησε εις βάρος του κακουργηματική δίωξη για την κατοχή αυτού του υλικού.

Η δίωξη στρέφεται και κατ' αγνώστων, μεταξύ άλλων, για παραγωγή και διάθεση υλικού παιδικής πορνογραφίας.

