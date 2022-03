Life

“The 2Night Show” την Τρίτη με παρέα έκπληξη (εικόνες)

Δύο λαμπερούς καλεσμένους υποδέχεται απόψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Απόψε στις 23:45, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Νότη Χριστοδούλου. Ο νικητής του «Fame Story 1», σε μια κατάθεση ψυχής, μιλάει για όλα, απελευθερωμένος από τα «πρέπει» και τα «φαίνεσθαι» του παρελθόντος. Η αποκάλυψη για την προσωπική του ζωή και η άρνηση της πολυαγαπημένης του μητέρας να αποδεχτεί την αλήθεια, το bullying που βίωνε καθημερινά στο σχολείο, αλλά και ο αγώνας που έδινε όλη του τη ζωή, έχοντας την ανάγκη επιβεβαίωσης από την οικογένειά του. Γιατί θα προτιμούσε να είχε έναν ομοφυλόφιλο πατέρα; Αποδέχτηκε, τελικά, η μητέρα του τη σχέση του με τον επί 16 χρόνια σύντροφό του; Πώς κατάφερε να κερδίσει το «Fame Story 1», χωρίς καν να γνωρίζει τις νότες; Γιατί αναγκαζόταν να πίνει πριν βγει στη πίστα; Πώς ήταν το πέρασμά του από τα τηλεοπτικά πλατό; Τι συνεργασίες έχει κάνει ως interior designer και γιατί αγαπάει αυτή τη δουλειά; Τέλος, ο Νότης Χριστοδούλου στέλνει το δικό του μήνυμα και εκφράζει τη δική του καθηλωτική αλήθεια με τη γλυκύτητα και την ειλικρίνεια που τον διακρίνει.

Καλεσμένη του Γρηγόρη και η Μαρία Αντωνά. H λαμπερή παρουσιάστρια που συμμετέχει στην εκπομπή «Ποιος είναι πρωινιάτικα;», περιγράφει στιγμές από το «ταξίδι» της ως dj και ραδιοφωνική παραγωγός στη Θεσσαλονίκη, μέχρι τα τηλεοπτικά πλατό της Αθήνας. Πόσο δύσκολο ήταν το πρώτο διάστημα που μετακόμισε μακριά από την πόλη της; Πώς αντιμετώπισε τον ανταγωνισμό στον χώρο και γιατί η Σταματίνα Τσιμτσιλή έχει ξεχωριστή θέση στη ζωή της; Πώς είναι η σχέση της με την Μπέτυ Μαγγίρα; Γιατί δεν πήγε η ίδια στο «Survivor», ενώ δήλωσε ενδιαφέρον; Στη συνέχεια, μιλάει για τον Άρη Σοϊλέδη, σχολιάζει τη συμμετοχή του στο παιχνίδι επιβίωσης, αλλά και τα μηνύματα που της έρχονται με τους παίκτες που αποχωρούν. Η όμορφη Μαρία δίνει λεπτομέρειες για την εντυπωσιακή πρόταση γάμου που της έκανε ο αγαπημένος της και για το δαχτυλίδι που ήρθε κυριολεκτικά «εξ ουρανού». Τέλος, αποκαλύπτει τα άμεσα σχέδιά της για τον γάμο της, αλλά και τα όνειρά της για το μέλλον.

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 23:45 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

