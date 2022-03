Κόσμος

Ουκρανία – Προτάσεφ στον ΑΝΤ1: με τα χέρια προσπαθούμε να σταματήσουμε τα τανκς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού μίλησε στον ΑΝΤ1 από το πολιορκημένο Κίεβο.

Στον ΑΝΤ1 και τη Μαρία Σαράφογλου μίλησε από το Κίεβο ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και αντιπρόεδρος της Ουκρανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Όλεγκ Προτάσοφ.

«Θα το πληρώσει πολύ ακριβά, ήδη το πληρώνει», είπε αναφερόμενος στον Πρόεδρος της Ρωσίας, Πούτιν και ερωτηθείς αν οι Ουκρανοί είχαν υποψιαστεί τι θα γινόταν, είπε πως «ξέραμε ότι έχει περικυκλώσει την Ουκρανία, αλλά ποιος θα μπορούσε να πιστέψει ότι θα συμβεί αυτό το πράγμα, ότι οι Γερμανοί θα μας προστατεύσουν από τη Ρωσία».

Ο Προτάσοφ παραμένει στην Ουκρανία, βοηθώντας με όποιον τρόπο μπορεί, την ώρα που η οικογένειά του βρίσκεται στην Ελλάδα ασφαλής.

«Βοηθάμε με διαφορετικούς τρόπους, δεν παίρνουμε όπλα, αλλά μας λένε να μη βγαίνουμε στους δρόμους», περιέγραψε το ρόλο του μέσα στην κατάσταση και ερωτηθείς για το ποια είναι η καθημερινότητά τους στο Κίεβο, είπε πως «έχουμε συνηθίσει τους βομβαρδισμούς, πόλεμος είναι».

«Η κατάσταση αλλάζει κάθε μισή ώρα. Σειρήνες ακούμε και κατεβαίνουμε στα υπόγεια», συμπλήρωσε.

Ως προς τους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών, είπε πως μέσα σε χρόνο ρεκόρ «οργανώσαμε γκρουπ και επαφές και ξέρουμε πού θα γίνει η επίθεση λίγο πριν γίνει».

Τέλος, υπογραμμίζοντας την αντίσταση που δείχνουν οι Ουκρανοί στη ρωσική εισβολή, είπε πως «προσπαθούμε με τα χέρια να σταματήσουμε τα τανκς».

Ειδήσεις σήμερα:

Βραζιλία: ο Πελέ βγήκε νικητής από το νοσοκομείο

Πόλεμος στην Ουκρανία - Χάρκοβο: πύραυλοι και εκρήξεις σε σπίτια και αυτοκίνητα (εικόνες)

ΗΠΑ: Σκότωσε τα ανήλικα παιδιά του μέσα σε εκκλησία (εικόνες)