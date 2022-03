Πολιτική

Δένδιας: Στερούνται παντελώς σοβαρότητας τα περί διαφωνίας μου με τον πρωθυπουργό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απάντηση του Υπουργού Εξωτερικών στον επικεφαλής της Κ.Ο. του ΚΙΝΑΛ, Μιχάλη Κατρίνη.

Σε υψηλούς τόνους, η παρέμβαση του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, απάντηση στον επικεφαλής της ΚΟ του ΚΙΝΑΛ Μιχάλη Κατρίνη σχετικά με την πρόσφατη επίσκεψη που είχε κάνει στην Ρωσία και περί «ολιγωριών». Παράλληλα «διαβεβαίωσε» και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα ότι «τα όσα διακινούνται σκόπιμα περί δήθεν διαφωνίας του με τον πρωθυπουργό στερούνται στοιχειώδες σοβαρότητα. Δεν υπήρχε καμία πιθανότητα να καθόμαστε δίπλα δίπλα σε αυτή τη συζήτηση και αυτός να με ανέχεται και εγώ να καλύπτω κάτι για το οποίο θα έχω απόλυτη διαφωνία».

Ο υπουργός Εξωτερικών απαντώντας στον επικεφαλής της ΚΟ του ΚΙΝΑΛ είπε πως «κατανοώ την ανάγκη σας να εμφανίσετε ένα στίγμα αλλά και τη δυσκολία σας να εκπροσωπείται έναν απόντα αρχηγό, αλλά αυτό δεν μπορεί να δικαιολογήσει τα πάντα» και προσέθεσε: «Στην πρωτολογία σας, καταλογίσατε "φιάσκο της κυβέρνησης από την επίσκεψή μου στη Μόσχα και τη συνάντηση με τον κ. Λαβρόφ". Στοιχειωδώς θα έπρεπε να τεκμηριώστε το "φιάσκο" και να μας πείτε, εάν κρίνατε την επίσκεψη "φιάσκο", γιατί ενώ ήταν ανακοινωμένη δεν το διατυπώσατε πριν αυτή γίνει ή σε κάθε περίπτωση αφού αυτή έγινε- αλλά έρχεστε τώρα, μετά από εβδομάδες στη Βουλή και λέτε κάτι τέτοιο». «Εάν θεωρείτε "φιάσκο" το γεγονός ότι πήγα στη Μόσχα και συναντήθηκα με τον κ. Λαβρόφ φαντάζομαι ότι το ίδιο θα λέγατε και για τον κ. Μακρόν , τον Τόνι Μπλίκερ και όλους τους υπόλοιπους».

Σχετικά με τα σχόλια του κ, Κατρίνη για το ανακοινωθέν της επίσκεψης, ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε: «Αλήθεια, τι είναι αυτό που κατηγορείτε την ελληνική κυβέρνηση;- ότι δεν προέβλεψε ακριβώς την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία; Γι αυτό μας διαβάσατε και παραλληλίσατε εμένα και τον πρωθυπουργό με τον Ελευθέριο Βενιζέλο; Και μας είπατε ότι δεν είμαστε στο ιστορικό ύψος του Ελευθερίου Βενιζέλου; Αυτό εάν με ρωτάγατε θα σας το αναγνώριζα αμέσως. Αλλά σας ερωτώ, αφού εσείς ήσασταν τόσο ιδιαιτέρως επιμελείς δεν προσέξατε την ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, μέρες πριν της ανακοίνωσης που μας διαβάσατε, όπου ζητούσα από τους Έλληνες υπηκόους να φύγουν από την Ουκρανία; Είδατε την ανακοίνωση του ΥΠΕΞ μετά την επίσκεψη στην Μόσχα που επίσης ζητούσε να φύγουν οι Έλληνες πολίτες από την Ουκρανία; Και σε κάθε περίπτωση εάν εσείς τα είχατε προβλέψει με τόση σαφήνεια, βεβαιότητα, καθαρότητα και διαύγεια, γιατί δεν τα μοιραστήκατε μαζί μας και περιμένατε τώρα, μετά από 7 ημέρες από την εισβολή για να μας τα πείτε;»

Ο υπουργός Εξωτερικών, μάλιστα, προέτρεψε τον επικεφαλής της ΚΟ του ΚΙΝΑΛ για τα βαριά εθνικά θέματα -όπως γιατί έχουν μείνει αναπάντητες τουρκικές επιστολές- να μην μπαίνει σε διπλωματικούς πειρασμούς και να καταλογίζει ολιγωρία στην κυβέρνηση, γιατί «δεν ομιλούμε για κατάθεση αγωγής σε Πρωτοδικείο». «Να έχετε στοιχειωδώς την αίσθηση ότι όταν υπάρχει καθυστέρηση αυτή υπηρετεί εθνική σκοπιμότητα. Και εάν θέλετε πληροφόρηση, δεν σας την αρνήθηκα ποτέ στο κόμμα σας, Αλλά να έρχεστε εδώ και να λέτε περί ολιγωριών αυτά είναι παιδικά πράγματα» σημείωσε ο κ. Δένδιας.

Ανταπαντώντας, ο επικεφαλής της ΚΟ του ΚΙΝΑΛ Μιχάλης Κατρίνης έκανε λόγο για «εμφανή εκνευρισμό» του υπουργού, «με τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς για τον πρόεδρό μας Νίκο Ανδρουλάκη αντί να μιλήσετε για το θέμα που σας έθιξα». «Δεν πιστεύω να μας αφαιρείτε το δικαίωμα δέκα ημέρες μετά τη συνάντησή σας να κρίνουμε την διορατικότητα σας ή μη. Δεν νομίζω ότι είστε υπεράνω κριτικής. Γιατί η απάντησή σας αυτό έδειξε, ότι θεωρείτε τον εαυτό σας υπεράνω κριτικής» ανέφερε ο κ. Κατρίνης και κάλεσε τον υπουργό Εξωτερικών να κάνει την αυτοκριτική του για το αποτέλεσμα της επίσκεψής του στον κ. Λαβρόφ αλλά και ότι «15 μήνες είχατε αφήσει την Μαριούπολη χωρίς πρόξενο».

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία: Κόντρα Λεμέρ - Μεντβέντεφ με... απειλή πολέμου

Μεξικό: Μεταμφίεσαν ναρκωτικά σε... κρεμμύδια (εικόνες)

Κηδεία Δημήτρη Τσοβόλα: Θλίψη στο τελευταίο “αντίο” (εικόνες)