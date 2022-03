Αθλητικά

Κορακάκη: “Χρυσή” στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κάιρο

Άλλη μία μεγάλη διάκριση για την Άννα Κορακάκη και την Ελλάδα.

Το χρυσό μετάλλιο στο 10άρι πιστόλι κατέκτησε η «χρυσή» Ολυμπιονίκης, Άννα Κορακάκη, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Σκοποβολής που διεξάγεται στο Κάιρο. Η Κορακάκη προκρίθηκε στον τελικό με την δεύτερη καλύτερη επίδοση.

Στον τελικό αντιμετώπισε την Ινδή Έσα Σινγκ και τελικά κατάφερε να φτάσει στη νίκη και την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, ενώ στην τρίτη θέση ήταν η Βουλγάρα Κονσταντίνοβα.

Στον προκριματικό συμμετείχε και δεύτερη Ελληνίδα αθλήτρια με την Χριστίνα Μόσχη να καταλαμβάνει τη 18η θέση.

