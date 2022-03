Κοινωνία

Πόλεμος στην Ουκρανία: Συλλογή ανθρωπιστικής βοήθειας

Η ΝΔ σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό συγκεντρώνει είδη πρώτης ανάγκης για το δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας.

Σε συλλογή ανθρωπιστικής βοήθειας για τους κατοίκους της Ουκρανίας προχωρά η Νέα Δημοκρατία. Συγκεκριμένα σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει είδη πρώτης ανάγκης, προκειμένου να αποστείλει ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία και καλεί τα μέλη της, αλλά και κάθε πολίτη που θέλει να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια.

Η συλλογή των αγαθών θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας (Πειραιώς 62, Μοσχάτο, Τ.Κ. 18346) από Τετάρτη 2 Μαρτίου έως και Παρασκευή 4 Μαρτίου και ώρες από τις 09:00 έως τις 19:00.

«Οι εικόνες που φτάνουν σε όλο τον κόσμο από την Ουκρανία, με τον ξεριζωμό δεκάδων χιλιάδων κατοίκων και τους θανάτους αμάχων μας γεμίζουν με θλίψη και αποτροπιασμό» αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΝΔ και τονίζει ότι «σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό, το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να συνδράμουμε με όποιον τρόπο μπορούμε, αυτές τις κρίσιμες ώρες».

Η ΝΔ προσθέτει ότι η αλληλεγγύη και η ενότητα είναι το πιο δυνατό μας όπλο και επισημαίνει ότι ήδη, η Ελληνική Κυβέρνηση, με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει προχωρήσει στην αποστολή αμυντικού υλικού και ανθρωπιστικής βοήθειας και καταλήγει

«Η Νέα Δημοκρατία, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, συγκεντρώνει είδη πρώτης ανάγκης, προκειμένου να αποστείλει ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία και καλεί τα μέλη της, αλλά και κάθε πολίτη που θέλει να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια, να προσφέρουν τρόφιμα μακράς διαρκείας και συγκεκριμένα:

- Κονσέρβες παντός τύπου

- Γάλα εβαπορέ

- Γάλα σε σκόνη για παιδιά

- Δημητριακά

- Ζυμαρικά

- Όσπρια

- Αλεύρι

- Παξιμάδια

Παρακαλείστε για αποστολές μεγάλου όγκου να ενημερώνετε το τηλεφωνικό μας κέντρο: 2109444000».

