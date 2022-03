Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Λευκορωσία ενισχύει τις δυνάμεις στα σύνορα

Άλλη μια αντιαεροπορική συστοιχία S-400 ζήτησε ο Λουκασένκο από τον Πούτιν. Το σχόλιο για τις διαπραγματεύσεις.

Ο ηγέτης της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο ανέφερε σήμερα ότι ζήτησε από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να αναπτύξει άλλη μια αντιαεροπορική συστοιχία S-400 στα δυτικά του Μινσκ, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το ρωσικό πρακτορείο RIA, το οποίο με τη σειρά του επικαλείται ένα άλλο πρακτορείο, το λευκορωσικό Belta.

Η συστοιχία αυτή χρειάζεται για την άμυνα του εδάφους της Λευκορωσίας, φέρεται να είπε ο Λουκασένκο.

Νωρίτερα, πάντα σύμφωνα με το Belta, ο Λουκασένκο είπε ότι η Λευκορωσία αναπτύσσει περισσότερες δυνάμεις στα σύνορά της με την Ουκρανία. "Είναι καλά εκπαιδευμένες ομάδες ταχείας ανάπτυξης που είναι έτοιμες να σταματήσουν οποιαδήποτε πρόκληση και οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια εναντίον της Λευκορωσίας", είπε ο Λευκορώσος πρόεδρος.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, o Λουκασένκο είπε πως η έναρξη συνομιλιών ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία δημιουργεί ελπίδες ότι οι εχθροπραξίες μπορεί να σταματήσουν.

Ο πρώτος γύρος συνομιλιών που διεξήχθη χθες, Δευτέρα, στη Λευκορωσία δεν παρήγαγε χειροπιαστά αποτελέσματα καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται.

