Πόλεμος στην Ουκρανία: “Ανοίγει” δρόμος φυγής για τους Έλληνες της Μαριούπολης

Έντονες συζητήσεις και εγγυήσεις από τους Ρώσους. Τα προβλήματα που παρουσιάζονται πριν την μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης των ομογενών.

Ρεπορτάζ: Χρήστος Μαζανίτης

Σύσκεψη των τοπικών ελληνικών Αρχών και του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών κατέληξε στο πλάνο εκκένωσης της Μαριούπολης, η οποία έχει περικυκλωθεί από τις ρωσικές δυνάμεις.

Τα ρωσικά στρατεύματα βρίσκονται μόλις 5χλμ από το κέντρο της Μαριούπολης, η οποία είναι χωρίς νερό και χωρίς ρεύμα.

Βάσει του σχεδίου, καραβάνι με τουλάχιστον 15 αυτοκίνητα στα οποία θα επιβαίνουν ομογενείς και δημοσιογράφοι θα φύγουν από ασφαλή δρόμο από τη Μαριούπολη προς τη Ζαπόριζα.

Με τελικό προορισμό τη Ρουμανία, το κονβόι των οχημάτων έχει τις εγγυήσεις των ρωσικών δυνάμεων ότι θα φτάσει ασφαλές.

Την ίδια ώρα, όμως, ανεξάρτητοι πυρήνες παραστρατιωτικών Ουκρανών, που δεν έχουν καμία σχέση με κυβέρνηση και Στρατό προειδοποιούν ότι, «δε θα αφήσουν κανέναν να φύγει».

Οι διαπραγματεύσεις της ελληνικής πλευράς με την ουκρανική κυβέρνηση είναι συνεχείς.









