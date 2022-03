Πολιτική

Υπουργικό Συμβούλιο για τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις για την Ελλάδα

Η ατζέντα της αυριανής συνεδρίασης του υπουργικου συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό.

Συνεδριάζει αύριο στις 11.00 υπό τον πρωθυπουργό, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκεται η ενημέρωση για τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις για την Ελλάδα.

Τα υπόλοιπα θέματα της αυριανής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

-Παρουσίαση από τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και τον υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Ο νέος ΕΝΦΙΑ - Μείωση ΕΝΦΙΑ με εφαρμογή των νέων αντικειμενικών αξιών, β) Ενδιάμεσο Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου για τη στήριξη ευάλωτων οφειλετών, γ) Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, δ) Αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ε) 'Ασκηση τελωνειακής αντιπροσώπευσης - Ρύθμιση επαγγέλματος τελωνειακού αντιπροσώπου

-Παρουσίαση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

-Παρουσίαση από τον υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη ερανιστικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών

-Εισήγηση από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή για την υπαγωγή απαλλοτριώσεων ακινήτων για έργα γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας στην παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων

-Εισήγηση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα για την ανανέωση θητείας Έλληνα Δικαστή στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

-Εισήγηση από τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια για τη συγκρότηση Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού Διεθνούς Αναπτυξιακής Πολιτικής

-Εισήγηση από την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη για τη συγκρότηση Κυβερνητικής Επιτροπής για την παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου της αναβάθμισης, ανάδειξης και υπόγειας επέκτασης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

