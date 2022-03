Πολιτική

Ερντογάν σε ΕΕ: Δείξτε στην Τουρκία ίδια ευαισθησία με αυτήν για την Ουκρανία

Θετική χαρακτηρίζει την προσπάθεια ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος ωστόσο διερωτάται «γιατί δεν γίνεται μέλος η Τουρκία;».

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει τη χώρα του όπως και την Ουκρανία, χωρίς να περιμένει «να πληγεί από έναν πόλεμο».

«Δείξτε στην Τουρκία την ίδια ευαισθησία που δείχνετε και στην Ουκρανία», είπε ο Ερντογάν στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Άγκυρα μαζί με την πρόεδρο του Κοσόβου Βιόσα Οσμάνι.

Αναφερόμενος στην κατάσταση στην Ουκρανία και το αίτημα του Κιέβου να ενταχθεί στην ΕΕ, ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε: «Χειροκροτούν τον (πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ) Ζελένσκι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πολύ ωραία. Χρειαζόταν λοιπόν μια καταστροφή για να γίνει αυτό… Αλλά η Τουρκία δεν θα περιμένει μια καταστροφή».

«Εκτιμούμε τις προσπάθειες για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ. Αλλά το λέω στα μέλη της ΕΕ: αναρωτιέμαι τι σας ανησυχεί ακόμη για να εντάξετε την Τουρκία στην ΕΕ», συνέχισε.

Υπενθυμίζοντας ότι η χώρα του είναι επίσης μέλος του ΝΑΤΟ, ο Ερντογάν ρώτησε: «Γιατί δεν δίνετε τον αναγκαίο στρατιωτικό εξοπλισμό στην Τουρκία;».

«Θα βάλετε την Τουρκία στην ατζέντα σας όταν θα υπάρξει πόλεμος εναντίον της;».

Η Τουρκία είναι υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ από το 1987.

Για τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ο Ερντογάν, που διατηρεί καλές σχέσεις και με τις δύο χώρες, κατηγόρησε την περασμένη εβδομάδα την ΕΕ και το ΝΑΤΟ για «έλλειψη αποφασιστικής δράσης». Απόψε κάλεσε και τις δύο χώρες να σταματήσουν αμέσως τον πόλεμο και «να συμβάλουν στην παγκόσμια ειρήνη», προσθέτοντας ότι η Άγκυρα δεν αντιτίθεται στη διεύρυνση του ΝΑΤΟ.

