Κοινωνία

Σχολικά γεύματα: Συνεχίζεται και ομαλοποιείται η διανομή τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το υπουργείο Εργασίας για τα σχολικά γεύματα, μετά το θέμα που προέκυψε.

«Επιλύεται οριστικά η όποια δικαστική εκκρεμότητα υπήρχε σχετικά με τη διανομή των σχολικών γευμάτων, μετά τη σημερινή απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου» σημειώνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε ανακοίνωσή του αναφορικά με τη χορήγηση των σχολικών γευμάτων.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «εφέτος, τα κονδύλια για την παροχή των σχολικών γευμάτων έχουν αυξηθεί κατά 20% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, με αποτέλεσμα την ένταξη 268 περισσότερων σχολικών μονάδων και 40.000 περισσότερων μαθητών ημερησίως σε σύγκριση με την προηγούμενη σχολική χρονιά. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι συνεχίζεται κανονικά η διανομή των σχολικών γευμάτων στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ για την όποια προσωρινή διακοπή υπήρξε, στο πλαίσιο της υπογραφής των νέων συμβάσεων, έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι διαδικασίες και η υλοποίηση του προγράμματος θα εξελιχθεί ομαλά».

«Η αρμόδια υφυπουργός, Δόμνα Μιχαηλίδου, παρακολούθησε και εξακολουθεί να παρακολουθεί το θέμα στενά, με σκοπό την αντιμετώπιση των όποιων διαδικαστικών προβλημάτων παρατηρήθηκαν, λόγω των προσφυγών των υποψήφιων αναδόχων σε διάφορα δικαστήρια» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Ειδήσεις σήμερα:

Αποστολάκης για Ουκρανία: Σωστή η αντίδραση της Ελλάδας

Κορονοϊός: 17176 νέα κρούσματα την Τρίτη

Τζένη Μπαλατσινού: Η εξομολόγηση για τις κόρες της Αμαλία και Αλεξάνδρα