Super League: Οι ημερομηνίες για play off και play out

Αναβλήθηκε η κλήρωση για τα play off και τα play out. Οι ημερομηνίες των αγώνων.

Η κανονική περίοδος του εφετινού πρωταθλήματος της Super League ολοκληρώνεται μέσα στις επόμενες πέντε μέρες, με τη διεξαγωγή των τριών εξ αναβολής αγώνων (Ολυμπιακός-Αστέρας Τρίπολης και ΑΕΚ-ΠΑΟΚ στις 02/03 για τη 17η αγωνιστική και Ατρόμητος-Βόλος για τη 16η στις 03/03) και της 26ης αγωνιστικής (Κυριακή 06/03) και πλέον οι ομάδες βρίσκονται σε διαδικασία προετοιμασίας για τα play off και τα play out που θα διεξαχθούν από τις 12 Μαρτίου έως τις 15 Μαΐου.

Στο προηγούμενο Δ.Σ. της Λίγκας εγκρίθηκαν οι κλειδάριθμοι της κλήρωσης, η οποία όπως όλα δείχνουν θα γίνει την Τετάρτη (09/03). Η πρεμιέρα θα γίνει με τους αγώνες των play outs, ήτοι των ομάδων που θα τερματίσουν από την 7η έως τη 14η θέση της βαθμολογίας, που θα διεξαχθούν το Σάββατο 12 Μαρτίου.

Από εκεί και πέρα, υπάρχει μία εκκρεμότητα όσον αφορά την ημέρα διεξαγωγής της 6ης αγωνιστικής των αγώνων κατάταξης. Αν δηλαδή θα γίνει –βάσει του αρχικού προγραμματισμού- στις 20 και 21 Απριλίου ή θα δοθούν οι συγκεκριμένες ημερομηνίες για τους ημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας και η αγωνιστική θα γίνει το διήμερο 4-5 Μαΐου.

Αναλυτικά οι αγωνιστικές των play off και των play out με βάση το πρόγραμμα:

1η 12-13 Μαρτίου

2η 19-20 Μαρτίου

3η 02-03 Απριλίου

4η 09-10 Απριλίου

5η 16-17 Απριλίου

6η 20-21 Απριλίου* (εκκρεμεί η συνεννόηση με την ΕΠΟ)

7η 30 Απριλίου και 1 Μαΐου

8η 07-08 Μαΐου

9η 11 Μαΐου

