Πόλεμος στην Ουκρανία: Σκοτώθηκαν δύο ποδοσφαιριστές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θύματα πολέμου δύο Ουκρανοί ποδοσφαιριστές. Το συλλυπητήριο μήνυμα της FIFPro.

Ανάμεσα στα εκατοντάδες θύματα της ρωσικής αιματηρής εισβολής στην Ουκρανία, θρηνεί απώλειες κι ο αθλητισμός καθώς τα τελευταία 24ωρα σκοτώθηκαν δύο Ουκρανοί ποδοσφαιριστές, ο 22χρονος Βιτάλι Σάπιλο και ο 25χρονος Ντμίτρο Μαρτινένκο, όπως γνωστοποίησε σε ανάρτηση που έκανε η FIFPro την Τρίτη (01/03) στα social media.

Ο τερματοφύλακας, Βιτάλι Σαπίλο, παίκτης που μεγάλωσε ποδοσφαιρικά στην Καρπάτι Λβιβ, έπεσε νεκρός από ρωσικά πυρά σε σύρραξη κοντά στο Κίεβο το βράδυ της Παρασκευής (25/02), όντας αρχηγός πληρώματος σε ουκρανικό άρμα μάχης.

Ο Ντμίτρο Μαρτινένκο ήταν πρώτος σκόρερ και MVP της δεύτερης κατηγορίας του τοπικού πρωταθλήματος του Κιέβου και σκοτώθηκε μαζί με τη μητέρα του, στην οικεία τους μετά από έκρηξη από ρουκέτα των ρωσικών δυνάμεων.

«Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες, τους φίλους και τους συμπαίκτες των νεαρών Ουκρανών ποδοσφαιριστών Bιτάλι Σαπίλι (21) και Ντμίτρο Μαρτινένκο (25), οι πρώτες αναφερόμενες απώλειες του ποδοσφαίρου σε αυτόν τον πόλεμο. Ας αναπαυθούν εν ειρήνη και οι δύο», ανέφερε στο μήνυμά της η FIFPro.

Our thoughts are with the families, friends, and teammates of young Ukrainian footballers Vitalii Sapylo (21) and Dmytro Martynenko (25), football’s first reported losses in this war.



May they both rest in peace. pic.twitter.com/f6l9oHHRMr