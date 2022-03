Οικονομία

Γεωργιάδης: πλαφόν κέρδους σε καύσιμα και σιτηρά

Τι ανέφερε ο Υπ. Ανάπτυξης για τροπολογία που θα κατατεθεί στη Βουλή, προβλέποντας την επιβολή πλαφόν σε καύσιμα και σε προϊόντα οι τιμές των οποίων επηρεάζονται άμεσα, λόγω του πόλεμου στην Ουκρανία.

Την επιβολή πλαφόν στο ποσοστό κέρδους σε καύσιμα, σιτηρά και σε όποιο προϊόν η τιμή του επηρεάζεται από τον πόλεμο στην Ουκρανία, προωθεί η Κυβέρνηση, όπως είχε αφήσει να εννοηθεί την Τρίτη ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα".

Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο "Blue Sky", η σχετική διάταξη- τροπολογία είναι έτοιμη από τον ίδιο και θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή.

Αναφερόμενος στις συνέπειες του πολέμου στην Ελλάδα είπε ότι κάποια οικονομική ζημιά θα υπάρξει, αλλά δεν θα είναι τεράστια, λέγοντας πως δεν έχουμε πολλούς Ρώσους τουρίστες στη χώρα.

Ο κ Γεωργιάδης είπε πως η Ελλάδα έπραξε καλώς που έστειλε στρατιωτικό υλικό στην Ουκρανία.

Ακόμη, εκτίμησε πως η χώρα θα έχει τεράστιο όφελος από τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού αμυντικού μηχανισμού. Σημείωσε δε πως η Ελλάδα είναι με αυτόν που δέχτηκε την επίθεση και βρίσκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας.