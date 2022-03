Οικονομία

Ουκρανία - Πετρέλαιο: “ράλι” στις διεθνείς τιμές

“Απογειώθηκε” η τιμή του αργού πετρελαίου, λόγω και των κυρώσεων της Δύσης σε βάρος της Ρωσίας. Παρέμβαση, εάν χρειαστεί, υποσχέθηκε ο Μπάιντεν

Η τιμή του βαρελιού του αργού West Texas Intermediate (WTI) απογειώθηκε σήμερα, αυξανόμενη κατά σχεδόν 5%, ενώ αυτή του βαρελιού του Brent, του ευρωπαϊκού αργού αναφοράς, ξεπέρασε τα 110 δολάρια, εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία και των δυτικών κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας.

Και τα δύο είδη μαύρου χρυσού έφθασαν σήμερα σε νέα ύψη, στα 108,64 δολάρια το βαρέλι του WTI, στα 110,09 δολάρια το βαρέλι του Brent.

Παρέμβαση υποσχέθηκε ο Μπάιντεν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανήγγειλε ότι οι ΗΠΑ μπορεί να διαθέσουν ακόμη 30 εκατομμύρια βαρέλια αργού από τα στρατηγικά τους αποθέματα «εάν είναι απαραίτητο» για να σταθεροποιηθεί η αγορά μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι ΗΠΑ συνεργάστηκαν με άλλες 30 χώρες για να αποδεσμευθούν 60 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα αποθέματα σε όλο τον κόσμο. Η Αμερική θα ηγηθεί σε αυτή την προσπάθεια, αποδεσμεύοντας (επιπλέον) 30 εκατομμύρια βαρέλια» από τα στρατηγικά αποθέματά της, είπε ο αρχηγός του κράτους απευθυνόμενος στα μέλη του Κογκρέσου κατά την πρώτη του ομιλία για την «κατάσταση της ένωσης».

Ο κ. Μπάιντεν προσέθεσε ότι η Ουάσινγκτον είναι «έτοιμη να κάνει περισσότερα», εάν κρίνει πως είναι «απαραίτητο».

Στην Ελλάδα, η Κυβέρνηση έχει έτοιμη τροπολογία για την επιβολή πλαφόν στις τιμές των καυσίμων, όπως αποκάλυψε ο Άδωνις Γεωργιάδης.