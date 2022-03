Κόσμος

Ουκρανία - Φυγή από την Μαριούπολη: ο Φραγκίσκος Κωστελένος στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τι λέει ο πρέσβης, που θα είναι επικεφαλής του κομβόι αυτοκινήτων με Έλληνες πολίτες και ομογενείς, για το ταξίδι και την κατάσταση στην πόλη.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε το πρωί της Τετάρτης ο πρέσβης Φραγκίσκος Κωστελένος, λίγες ώρες πριν από το «ταξίδι διαφυγής» από την Μαριούπολη προς την Ζαπορίζια, ορισμένων μελών της προξενικής αρχής της Ελλάδας στην πόλη, όσων Ελλήνων και ομογενών ζουν στην περιοχή και θέλουν να την εγκαταλείψουν, καθώς και των δημοσιογραφικών αποστολών από ελληνικά ΜΜΕ που θα απομακρυνθούν από την Μαριούπολη, εν αναμονή ισχυρότερων χτυπημάτων από τις ρωσικές δυνάμεις που πολιορκούν την πόλη.

Όπως είπε στον Γιώργο Παπαδάκη ο επικεφαλής της επιχείρησης διαφυγής, πρέσβης Φραγκίσκος Κωστελένος, ο οποίος το τελευταίο διάστημα επικουρεί τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στην Μαριούπολη, Μανώλη Ανδρουλάκη, «Ξεκινάμε αυτήν την επιχείρηση…. Είναι μια ευκαιρία πολύ στενή, πολύ μικρή, αλλά παρ΄ όλα αυτά, αποφασίσαμε μαζί με το Υπουργείο Εξωτερικών να την εκμεταλλευθούμε, ούτως ώστε να μπορέσουμε μαζί μας να απομακρυνθούν όσοι μπορούν και επιθυμούν με δικά τους μέσα, με δικά τους αυτοκίνητα, βγαίνοντας από την Μαριούπολη και πηγαίνοντας δυτικά για να ξεφύγουν από την κατάσταση που επικρατεί αυτήν την στιγμή και που φαίνεται ότι θα γίνει πολύ πολύ χειρότερη τις επόμενες ώρες και ημέρες».

Το σχέδιο διαφυγής

Το σχέδιο διαφυγής από την Μαριούπολη, αποφασίστηκε σε σύσκεψη των τοπικών ελληνικών Αρχών και του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς η πόλη έχει περικυκλωθεί από τις ρωσικές δυνάμεις, που προελαύνουν προς το κέντρο της.

Βάσει του σχεδίου, καραβάνι με τουλάχιστον 15 αυτοκίνητα στα οποία θα επιβαίνουν ομογενείς και δημοσιογράφοι θα φύγουν από ασφαλή δρόμο από τη Μαριούπολη προς τη Ζαπόριζα.

Με τελικό προορισμό τη Ρουμανία, το κομβόι των οχημάτων έχει τις εγγυήσεις των ρωσικών δυνάμεων ότι θα φτάσει ασφαλές.

Την ίδια ώρα, όμως, ανεξάρτητοι πυρήνες παραστρατιωτικών Ουκρανών, που δεν έχουν καμία σχέση με κυβέρνηση και Στρατό προειδοποιούν ότι, «δε θα αφήσουν κανέναν να φύγει».

Οι διαπραγματεύσεις της ελληνικής πλευράς με την ουκρανική κυβέρνηση είναι συνεχείς.

Μάλιστα, όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του ΑΝΤ1 στην Μαριούπολη, ο επικεφαλής του ταξιδιού διαφυγής, ο πρέσβης Φραγκίσκος Κωστελένος έχει ζητήσει από το ΥΠΕΞ, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία και μετακινηθούν με ασφάλεια όσοι συμμετέχουν στο κομβόι, ο ίδιος να επιστρέψει στην Μαριούπολη.

Τι αναφέρουν διπλωματικές πηγές

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η εκκένωση μέρους του προσωπικού του Γενικού Προξενείου Μαριούπολης, καθώς και Ελλήνων πολιτών θα ξεκινήσει την Τετάρτη, 2 Μαρτίου, στις 11.00

«Δεδομένης της κατάστασης ασφαλείας στην περιοχής της Μαριούπολης, αλλά και ότι σύμφωνα με ρωσικές ανακοινώσεις θα ανοίξει ανθρωπιστικός διάδρομος για έξοδο πολιτών από την Μαριούπολη προς τα Ανατολικά, αποφασίστηκε να εκκενωθεί μέρος του προσωπικού του Γενικού Προξενείου, το σύνολο των δημοσιογράφων που στεγάζονται στους χώρους του Γενικού Προξενείου, καθώς και Ελλήνων πολιτών που επιθυμούν να φύγουν», αναφέρουν οι πηγές.

Συμπληρώνουν πως «η πομπή αυτοκινήτων υπό τον Πρέσβη Φραγκίσκο Κωστελλένο αναμένεται να αναχωρήσει οδικώς από την Μαριούπολη την Τετάρτη στις 11:00. Σημειώνεται ότι η μετακίνηση θα γίνει με ιδία μέσα. Οι Έλληνες πολίτες που είχαν εκφράσει το ενδιαφέρον να φύγουν από την Μριούπολη ενημερώνονται από το Γενικό Προξενείο και την Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του ΥΠΕΞ».

Ο προγραμματισμός είναι η πομπή να μετακινηθεί προς την πόλη Ζαπορίζιε και στη συνέχεια, ανάλογα με τις συνθήκες που θα υπάρχουν προς τα σύνορα με την Μολδαβία, όπου θα υπάρχει κλιμάκιο της Πρεσβείας Βουκουρεστίου υπό την Πρέσβη Σοφία Γραμματά για να τους παράσχει κάθε δυνατή αρωγή.

Ο Γενικός Πρόξενος στη Μαριούπολη Μανώλης Ανδρουλάκης θα παραμείνει στο Γενικό Προξενείο, το οποίο θα συνεχίσει να λειτουργεί.

