Κακοκαιρία - Σχολεία: Σε ποιες περιοχές είναι κλειστά

Οι έντονες χιονοπτώσεις που σημειώνονται εδώ και 24 ώρες στη Δυτική Μακεδονία επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Έτσι με απόφαση του δημάρχου Γρεβενών Γιώργου Δασταμάνη, την Τετάρτη 2 Μαρτίου τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα παραμείνουν κλειστά ενώ θα λειτουργήσουν κανονικά οι παιδικοί σταθμοί.

Επίσης, στην ΠΕ Καστοριάς και στους δήμους, Καστοριάς, 'Αργους Ορεστικού και Νεστορίου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά ενώ δεν θα λειτουργήσουν οι παιδικοί, βρεφικοί σταθμοί τα ΚΔΑΠ καθώς και το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. του Δήμου Αργους Ορεστικού Καστοριάς.

Στην ΠΕ Φλώρινας και στους δήμους Πρεσπών, Φλώρινας και Αμυνταίου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, ενώ οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Στην ΠΕ Κοζάνης και στους δήμους, Εορδαίας και Σερβίων τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, στο δήμο Κοζάνης και στο δήμο Βοίου θα λειτουργήσουν στις 10.00 πμ ενώ στο δήμο Βελβεντού η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει στις 9.15πμ.

Ωστόσο, κλειστές θα παραμείνουν σήμερα ορισμένες σχολικές μονάδες του δήμου Βέροιας λόγω της κακοκαιρίας. Πρόκειται για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις τοπικές κοινότητες Ριζωμάτων, Ράχης και Τριποτάμου. Όλες οι υπόλοιπες σχολικές μονάδες του δήμου Βέροιας θα λειτουργήσουν κανονικά.

Λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και του παγετού δε θα λειτουργήσουν σήμερα, επίσης, οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου Νάουσας και τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Επίσης, δεν θα λειτουργήσουν οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ και τα ΚΔΑΠ.

