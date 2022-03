Πολιτική

Ουκρανία - Ανδρουλάκης: κυρώσεις στον Ερντογάν, ίδιες με του Πούτιν (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί τάχθηκε υπέρ της αποστολής αμυντικού υλικού στο Κίεβο, στρέφοντας τα πυρά του στον Τσίπρα. Η δημοσκοπική άνοδος του ΠΑΣΟΚ, οι στόχοι του και η εκτίμηση για πρόωρες εκλογές.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ήταν καλεσμένος την Τετάρτη ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος μίλησε μεταξύ άλλων για την Ουκρανία, την Τουρκία και την Κύπρο, αλλά και το εγχώριο πολιτικό σύστημα και τις δημοσκοπήσεις.

Σχετικά με τις εξελίξεις στην Ουκρανία και την στήριξη του κόμματος του στην Κυβέρνηση για την αποστολή αμυντικού υλικού στο Κίεβο, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι μια χώρα που έχει υποστεί ανάλογη συμπεριφορά στο παρελθόν με τα γεγονότα της Κύπρου, δεν μπορεί να μην πάρει θέση. Είμαστε φίλοι του ρωσικού λαού, με μακρά ιστορία, αλλά ο Πούτιν έχει πάρει αποφάσεις που τις καταδικάζουμε.

«Από την στιγμή που 18 κράτη έχουν στείλει όπλα, δεν καταλαβαίνω γιατί να μην στείλει και η χώρα μας εξοπλισμό στην Ουκρανία», λέγοντας πως θα πρέπει όλοι να είναι ειλικρινείς και στρέφοντας τα πυρά του προς τον ΣΥΡΙΖΑ, είπε πως «την ώρα του σκληρού εμφυλίου στην Υεμένη, οι κ. Τσίπρας και Καμμένος διαπραγματεύονταν την αποστολή βαρέως οπλισμού στην Σαουδική Αραβία και μάλιστα με επίσημο τρόπο».

«Το καλοκαίρι που υπήρχε ψήφισμα για να καταδικάσει η Ευρωβουλή την συγκέντρωση ρωσικού στρατού στα σύνορα με την Ουκρανία, ο ΣΥΡΙΖΑ απείχε», ανέφερε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Προσέθεσε πως «Εμείς αξιακά, όπου υπάρχει καταπάτηση κράτους δικαίου και διεθνούς δικαίου και παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, είμαστε απέναντι. Ο Πούτιν δείχνει αναθεωρητική αντίληψη για τα θέματα της περιοχής, βασιζόμενος σε ένα παρελθόν. Τα ίδια λέει και ο Ερντογάν. Αν είμαστε έτοιμοι να ζητήσουμε αλληλεγγύη κάποια στιγμή, πρέπει και να δίνουμε αλληλεγγύη».

Απέφυγε να σχολιάσει ευθέως την αναφορά στην Βουλή από τον Αλέξη Τσίπρα, της ιστορικής ρήσης του Ανδρέα Παπανδρέου «η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες», λέγοντας πάντως πως «προφανέστατα η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Η Ελλάδα δεν «ανήκει» στην Δύση, είναι ισότιμο μέλος της ΕΕ.

Για την Κύπρο, ο κ. Ανδρουλάκης είπε πως «δεν έχουν όλα τα κόμματα την ίδια ευθύνη για την Κύπρο. Το ΠΑΣΟΚ έβαλε την Κύπρο στην ΕΕ και θωράκισε τα εθνικά συμφέροντα το 2004 ήταν το ΠΑΣΟΚ, προστατεύοντας την Κύπρο από τον Ερντογάν. Πήραμε πρωτοβουλίες με εθνικό περιεχόμενο, προσπαθώντας βάσει αυτών και να λύσουμε το Κυπριακό και μάλιστα όταν άλλες δυνάμεις στην Ελλάδα, δεν το ήθελαν».

«Βεβαίως πρέπει να είμαστε μπροστάρηδες, για να καταλάβουν οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί και όλες οι χώρες πως πρέπει ό,τι συμβαίνει απέναντι στον κ. Πούτιν, πρέπει να ισχύει και για τον Ερντογάν. Είναι αναθεωρητική δύναμη που προκαλεί αναστάτωση και αταξία στην ευρύτερη περιοχή», συμπλήρωσε, αναφέροντας ακόμη «όμως και οι ΗΠΑ από το 1990 και μετά έχουν καταπατήσει το διεθνές δίκαιο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις ευθύνες άλλων χωρών σε άλλες περιοχές του κόσμου, την στάση των οποίων πληρώσαμε, όπως στην “αραβική άνοιξη”».

«Το όνομα μας είναι ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής και αυτό θα το συζητήσουμε και στο συνέδριο μας», είπε ο κ. Ανδρουλάκης, σημειώνοντας πως «προσπαθούμε να είμαστε η δύναμη του ορθού λόγου σε όλα τα θέματα, με προγραμματικές θέσεις, μέχρι να μας δοθεί η εξουσία. Θέλουμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Δεν αξιοποιούμε τα αποτελέσματα δημοσκοπήσεων, αλλά τοποθετούμαστε αξιακά σε όλα τα θέματα. Κάποιοι το παίζουν “Πόντιοι Πιλάτοι” σε όλα».

«Δεν καταλαβαίνουν κάποιοι πως αν προχωρήσει η κοινή αμυντική πολιτική, αν δημιουργηθεί ο ευρωπαϊκός στρατός και έχουμε ευρωστατρό στα σύνορα με την Τουρκία, θα είναι ένα σημαντικό γεγονός; Πρέπει να δούμε δυναμικά τα γεγονότα και να πρωταγωνιστήσουμε», είπε ο κ. Ανρουλάκης, αναφέροντας ακόμη «όταν ξεκίνησα την καμπάνια να μπει εμπάργκο όπλων στην Τουρκία, πάρα πολλοί ευρωβουλευτές ήταν αντίθετοι. Όταν όμως το συζητήσεις μαζί τους, τους πείθεις για να μπει εμπάργκο όπλων στην Τουρκία, όπως με τους περισσότερους ευρωβουλευτές της Γερμανίας».

Για τις δημοσκοπήσεις

«Εγώ δεν πολιτεύομαι με μεζούρα, πολιτεύομαι αξιακά. ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ θέλουν την δική μας παράταξη ως αποκούμπι. Εμείς έχουμε άλλους στόχους», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, σημειώνοντας πως τα πρώτα μελήματα στην πολιτική του κόμματος είναι οι θεσμοί, η οικονομία και το κοινωνικό κράτος. «Εγώ έχω 3 στόχους:

να αλλάξουμε 10-15 πράγματα σε βασικούς τομείς

να έχω ένα σύγχρονο ανθρώπινο δυναμικό, καταρτισμένο, που θα το εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός για να κάνει το πρόγραμμα μας πράξη

να πετύχουμε ανατροπή των συσχετισμών και της σημερινής παθογένειας της χώρας», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Όπως υπογράμμισε, «απέτυχε ο κ. Τσίπρας, αποτυγχάνει ο κ. Μητσοτάκης. Το δίλλημα μετά την πρώτη Κυριακή των εκλογών δεν θα είναι εάν θα ακολουθήσουμε εμείς την ΝΔ ή τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εμείς θα βάλουμε το πρόγραμμα μας κάτω και θα πρέπει οι άλλοι να αποφασίσουν εάν μπορούν να το ακολουθήσουν».

Σχετικά με το γεγονός πως δεν είναι βουλευτής και δεν μετέχει στις συνεδριάσεις της Βουλής, είπε πως «όλα κρίνονται από το αποτέλεσμα. Το απάντησε ο κόσμος της παράταξης. Τα σημερινά αποτελέσματα δείχνουν ότι δεν έπραξε λάθος ο κόσμος της παράταξης. Δεν είμαι ο μόνος αρχηγός κόμματος στην Ευρώπη που δεν είναι βουλευτής».

«Το θέμα είναι το αποτέλεσμα στις εθνικές εκλογές. Η ΝΔ συνεχώς συσσωρεύει αποτυχίες και ο κ. Τσιπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι εναλλακτική. Σε αυτό το περιβάλλον έχουμε μια μεγάλη και ιστορική ευκαιρία: να αναταχθεί η δημοκρατική παράταξη και να δώσει λύσεις στον ελληνικό λαό. Πιστεύω ότι θα γίνουμε και κυβέρνηση», συμπλήρωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Τέλος, εκτίμησε πως θα προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές, λέγοντας χαρακτηριστικά «θα είμαι σύντομα και στην Βουλή. Από ότι βλέπω τα γεγονότα θα τρέξουν…».

Ειδήσεις σήμερα:

Γεωργιάδης: πλαφόν κέρδους σε καύσιμα και σιτηρά

Πόλεμος στην Ουκρανία: Βόμβες στο Κίεβο - Οδομαχίες στο Χάρκοβο

Ουκρανία - Φυγή από την Μαριούπολη: ο Φραγκίσκος Κωστελένος στον ΑΝΤ1 (βίντεο)