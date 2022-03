Κοινωνία

Ζωγράφου: Μάνα και κόρη ζούσαν με το πτώμα του πατέρα μέσα στο σπίτι

Μπροστά σε ένα μακάβριο εύρημα βρέθηκαν οι αστυνομικοί στου Ζωγράφου.



Με το πτώμα ενός ηλικιωμένου, το οποίο ήταν τυλιγμένο με κουβέρτες, ζούσαν επί μήνες δύο γυναίκες στου Ζωγράφου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η αστυνομία ειδοποιήθηκε για έντονη δυσοσμία από έναν ταχυδρόμο που είχε πάει να αφήσει την αλληλογραφία της οικογένειας που διέμενε εκεί. Μετά από έρευνα στο σπίτι βρέθηκε νεκρός ένας 88χρονος.

Ο ηλικιωμένος είχε πεθάνει εδώ και περίπου δύο μήνες και η σύζυγός και η κόρη της ζούσαν μαζί με το πτώμα του. Οι δύο γυναίκες φέρονται να αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 46χρονη κόρη του φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας της είναι καλά και απλά κοιμάται.

Οι αστυνομικοί ειδοποίησαν κοινωνικό λειτουργό και ανέλαβαν να μεταφέρουν τις δύο γυναίκες αρχικά στο Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου που ανέλαβε την προανάκριση. Η 80χρονη στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ενώ η 46χρονη μετά τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί για εγκλεισμό σε ίδρυμα.