Ουκρανία - Γιαρμολένκο σε Ρώσους ποδοσφαιριστές: Γιατί κάθεστε σαν χαζοί και δεν λέτε τίποτα;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα του Ουκρανού ποδοσφαιριστή της Γουέστ Χαμ, προς τους Ρώσους παίκτες, με αφορμή τον πόλεμο στην χώρα του.



Ο Αντρι Γιαρμολένκο, αγωνίζεται από την περίοδο 2018/2019 στην Γουέστ Χαμ και είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας, με τα «χρώματα» της οποίας, μετρά 106 συμμετοχές και 44 γκολ. Κατά την διάρκεια της καριέρας του, ο 32χρονος άσος, έχει αντιμετωπίσει εκατοντάδες ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων αρκετοί είναι Ρώσοι.

Και απευθυνόμενος σ΄ αυτούς, έστειλε ένα ιδιαίτερο μήνυμα, με αφορμή την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Είμαι ο Αντρι Γιαρμολένκο, Ουκρανός διεθνής. Γεννήθηκα στην Αγία Πετρούπολη, αλλά μεγάλωσα στην Ουκρανία και θεωρώ τον εαυτό μου 100% Ουκρανό», έγραψε ο έμπειρος μεσοεπιθετικός και πρόσθεσε: «Εχω μια ερώτηση για τους Ρώσους παίκτες. Ρε παιδιά, γιατί κάθεστε σαν χαζοί και δεν λέτε τίποτα; Στην χώρα μου σκοτώνουν ανθρώπους, σκοτώνουν γυναίκες, σκοτώνουν μητέρες, σκοτώνουν τα παιδιά μας. Αλλά δεν λέτε τίποτε, δεν σχολιάζετε... Πείτε μου, σας παρακαλώ, τι θα γίνει εάν όλοι μαζί, δείξετε στον κόσμο τι πραγματικά συμβαίνει στην χώρα μου; Ξέρω πολλούς από εσάς και όλοι μου είπατε πως "δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό και ότι ο πρόεδρός σας δεν φέρεται σωστά". Λοιπόν παιδιά, έχετε επιρροή στους ανθρώπους, δείξτε το. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! Δόξα στην Ουκρανία»...

YARMOLENKO ASK ?????? TO SHOW BALLS



In an IG video post - West Ham’s A Yarmolenko, speaking in Russian, directly addresses RU footballers:



‘I’m Andriy Yarmolenko, a ???? NT player, I was born in St P but grew up in ???? & regard myself as 100% Ukrainian. I have a Q for RU players…’ pic.twitter.com/azFJR10D2R