“Άγριες Μέλισσες”: επικίνδυνες “συμμαχίες” την Τετάρτη (εικόνες)

Ανατροπές και ραγδαίες εξελίξεις στο αποψινό επεισόδιο της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, “Άγριες Μέλισσες”.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται αυτήν την εβδομάδα με 4 νέα επεισόδια που θα καθηλώσουν…

Τι θα δούμε την Τετάρτη, στις 21:15, στον ΑΝΤ1…

Ο Πέτρος με τον Λάμπρο προσπαθούν να βρουν τρόπο να ψάξουν στο νεκροταφείο.

Η Ελένη θέλει να βεβαιωθεί για τις προθέσεις του Ζάχου, ενώ η Ασημίνα γράφει το άρθρο της για την Ελεύθερη Ελλάδα.

Ο Άγγελος πρέπει να πάρει μια απόφαση για να περάσει τη δοκιμασία των Αβάντων και βρίσκεται αντιμέτωπος με τον Μελέτη.

Η Μυρσίνη χαίρεται που βλέπει τα παιδιά της να συμμαχούν με τον πατέρα τους και κάνει μια αναπάντεχη πρόταση στον Δούκα.

Ο Λευτέρης αναγκάζεται να πει ένα μεγάλο ψέμα στον Ακύλα, ενώ η Κορίνα έρχεται πιο κοντά με τον Μπάμπη.

Το χωριό είναι δύσπιστο απέναντι στον Κωνσταντή και τον Νικηφόρο για τη συμμαχία με τον Δούκα, όταν «σκάει» μια δυσάρεστη έκπληξη.

Ο Πέτρος αποφασίζει να ρισκάρει με τον φύλακα του νεκροταφείου. Θα προλάβει ο Λάμπρος να τον προειδοποιήσει;

