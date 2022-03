Life

“Το Πρωινό” - Κιμούλης: Η απάντηση του ΣΕΗ, η Νικολάου και η Βλαβιανού (βίντεο)

Αντιδράσεις προκαλεί η αγωγή αποζημίωσης του ηθοποιού κατά συναδέλφων του. Τι λέει σκηνοθέτης του ΚΘΒΕ για την παράσταση που δεν “ανέβηκε”. Ποιοι υποστηρίζουν τον Γιώργο Κιμούλη.

Επίσημη ανακοίνωση εξέδωσε το βράδυ της Τρίτης το Σωματείων Ελλήνων Ηθοποιών για την υπόθεση του Γιώργου Κιμούλη και την αγωγή αποζημίωσης που κατέθεσε κατά συναδέλφων του και κατά του ΣΕΗ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΕΗ

«Την Παρασκευή 25.02.2022 επιδόθηκε στο Σωματείο μας αγωγή του μέλους μας Γιώργου Κιμούλη με την οποία μας εγκαλεί για προσβολή της προσωπικότητάς του, απαιτώντας να του καταβάλει το Σωματείο 100.000 ευρώ και τρία εκ των εκλεγμένων μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου από 50.000 ευρώ έκαστος.

Αφού δηλώσουμε πως είναι πράγματι αναφαίρετο δικαίωμα του καθενός να υπερασπιστεί τον εαυτό του με όποιον τρόπο αυτός/ή πιστεύει, (ο οποίος τρόπος, βέβαια, κρίνεται για το ύφος και την έντασή του από όλη την κοινωνία) οφείλουμε να επισημάνουμε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ισχύοντος Καταστατικού του Σωματείου μας και τα άρθρα 1 και 12 του Εσωτερικού κανονισμού του Πειθαρχικού συμβουλίου, το ΔΣ έχει απόλυτο δικαίωμα να καταθέσει είτε απευθείας ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, είτε του Πειθαρχικού Συμβουλίου πρόταση διαγραφής ή εξέτασης αντίστοιχα για κάθε μέλος που βαρύνεται με αντισωματειακή ή αντισυνδικαλιστική ενέργεια ή πράξεις που αντιβαίνουν στο κοινό αίσθημα δικαίου και ανθρωπισμού. Ενδεικτικά και μεταξύ άλλων, τέτοιες συμπεριφορές είναι “κάθε πράξη ή παράλειψη ή γενικά συμπεριφορά που έχει (…) αρνητικές επιπτώσεις στο επάγγελμα του ηθοποιού, (…) γενικά κάθε αντισυναδελφική συμπεριφορά (…) ενέργειες στους χώρους εργασίας που εμποδίζουν την ομαλή άσκηση του επαγγέλματος“. Είναι προφανές πως τέτοιες συμπεριφορές δεν άπτονται μόνο του ποινικού κώδικα και δεν οφείλουν να είναι μόνο αδικήματα (πλημμελήματα ή κακουργήματα).

Ήδη από τον Ιανουάριο του 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΗ, μετά την ιστορικής σημασίας συνεδρίαση της 29/1/2021, διάρκειας 7 ωρών, αποφάσισε κατά συντριπτική πλειοψηφία (12-5) την παραπομπή του κ. Κιμούλη στο πειθαρχικό συμβούλιο για εξέταση της σωρείας των επώνυμων, δημόσιων καταγγελιών που λάμβαναν χώρα εκείνη την περίοδο από 10 και πλέον συναδέλφους μας εναντίον του.

Έκτοτε, έχοντας επιδείξει αταλάντευτη επιμονή στην τυπικότητα και την προστασία των δικαιωμάτων και των δύο πλευρών (καταγγελλόντων και καταγγελλόμενου), κάνοντας αποδεκτά – όπως μας ενημέρωσε το Πειθαρχικό Συμβούλιο – τα αιτήματα, ιδίως της μεριάς του καταγγελλομένου για συνεχείς και διαφορετικούς κάθε φορά λόγους παρατάσεις, συνεχίζει έως και σήμερα την ενδελεχή και αντικειμενική εξέταση της υπόθεσης. Σημειωτέον, για την υπόθεση αυτή το Πειθαρχικό Συμβούλιο ακόμα δεν έχει εκδώσει απόφαση.

Είναι, λοιπόν, απορίας άξιο πώς ο κ. Κιμούλης επιλέγει σε αυτήν την ζοφερή ιστορική περίοδο να στραφεί εναντίον του Σωματείου του που τήρησε όλους τους κανόνες νομιμότητας και ισότητας απέναντι στα μέλη του και εναντίον εκλεγμένων συναδέλφων του. Είναι ηλίου φαεινότερον πώς, πέραν όλων των άλλων, η συγκεκριμένη κίνηση γίνεται για να παύσει η εκκρεμούσα σε βάρος του πειθαρχική διαδικασία και να εκφοβιστούν τα μέλη του Πειθαρχικού συμβουλίου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το ΣΕΗ δηλώνει πως τιμώντας το πλήθος των συναδέλφων που σεβάστηκαν τα εκλεγμένα όργανα ερχόμενοι στην χρονοβόρα διαδικασία, η εκκρεμής πειθαρχική διαδικασία του Πειθαρχικού Συμβουλίου θα ολοκληρωθεί κανονικά και ανεξάρτητα από την επιδοθείσα αγωγή. Το πειθαρχικό συμβούλιο είναι ένα ανεξάρτητο, διακριτό όργανο του σωματείου εκλεγμένο ΑΠΟΛΥΤΩΣ δημοκρατικά και νόμιμα.

Αυτεπάγγελτα, όμως, σύμφωνα και με τις προαναφερθείσες διατάξεις του καταστατικού του σωματείου ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ με ή και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από την όποια απόφαση του πειθαρχικού Συμβουλίου, το ΔΣ του ΣΕΗ αποφασίζει:

την προκήρυξη Γενικής Συνέλευσης σε χώρο που θα οριστεί άμεσα (λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα) αρχές Απριλίου.

σε χώρο που θα οριστεί άμεσα (λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα) αρχές Απριλίου. την αυτεπάγγελτη και ομόφωνη εκ μέρους του ΔΣ κατάθεση ενώπιον της Συνέλευσης πρότασης διαγραφής του κ. Γιώργου Κιμουλη, για την αντισωματειακή, αντισυναδελφική και αντισυνδικαλιστική δράση του, όπως αυτή διαπιστώνεται από την εξοντωτική αγωγή του εις βάρος του Σωματείου και μελών του ΠΣ του ΣΕΗ. Η συγκεκριμένη κίνηση του μέλους μας είναι ιστορικά πρωτοφανής, καθώς μέχρι στιγμής κανένας συνάδελφος – πλην μιας και μόνης, προ ενός έτους αντίστοιχης κίνησης μέσω απολογητικού υπομνήματος- δεν έχει στραφεί εναντίον του Σωματείου του, αξιώνοντας μάλιστα χρηματικό ποσό τέτοιου ύψους, που ουσιαστικά σημαίνει αυτοδικαίως την παύση λειτουργίας του αρχαιότερου συλλογικού φορέα των ηθοποιών και απαξιώνει συλλήβδην τα νόμιμα εκλεγμένα όργανά του (διοικητικό συμβούλιο, πειθαρχικό συμβούλιο και το ανώτερο όλων αυτών τη γενική συνέλευση). Παραδόξως, μάλιστα, η αγωγή στρέφεται εναντίον κάποιων μόνο εκ της συνολικής σύνθεσης του πειθαρχικού Συμβουλίου (και ειδικά συγκεκριμένων παρατάξεων) και όχι εναντίον όλων, όπως ίσως θα ανέμενε κανείς από μια τέτοια απαράδεκτη συμπεριφορά.

Όπως έχουμε δείξει εξαρχής, αμέσως μετά τις εκλογές του Ιουνίου του 2020, το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών δεν φοβάται τίποτα και τάσσεται σταθερά και πάγια υπέρ όλων των θυμάτων καταπιεστικών ή/και κακοποιητικών συμπεριφορών και υπέρ όλων των μελών που σέβονται το σωματείο και τις διαδικασίες του για τη διασφάλιση ενός καλύτερου μέλλοντος για το επάγγελμά μας.

Οπισθοδρομικές τακτικές εκφοβισμού πρέπει να σταματήσουν εν τη γενέσει τους και τα συλλογικά όργανα των εργαζομένων πρέπει να στηριχθούν και να διασφαλίσουν την αδιάλειπτη λειτουργία τους. Τα υπόλοιπα θα συζητηθούν συλλογικά και μαζικά στη γενική μας συνέλευση, αλλά και ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης στην συζήτηση της επιδοθείσας αγωγής».

Την ανακοίνωση υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας και Άρης Λάσκος, αντιστοίχως.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησαν την Τετάρτη, ο Σπύρος Μπιμπίλας για την αγωγή κατά του ΣΕΗ και την παλαιότερη διαγραφή από το Σωματείο του Γιώργου Κιμούλη, η σκηνοθέτιδα Νανά Νικολάου για την παράσταση με τον Γιώργο Κιμούλη που τελικώς δεν «ανέβηκε» στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η ηθοποιός Νικολέτα Βλαβιανού, η οποία υποστήριξε τις θέσεις του Γιώργου Κιμούλη.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

