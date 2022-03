Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: η νέα Σελήνη και ο Γ Παγκόσμιος Πόλεμος (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα. Τι προέβλεψε για την κρίση Ρωσίας – Ουκρανίας.

«Έχουμε νέα Σελήνη στους Ιχθύες, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια ωραία, τρυφερή, ρομαντική νεά Σελήνη, που μπορούμε να κάνουμε νέα ξεκινήματα», είπε η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό», στην έναρξη της ενότητας με τις προβλέψεις των ζωδίων.

Συμπλήρωσε όμως πως «ο Ποσειδώνας, που είναι κυβερνήτης στους Ιχθύες ωθεί σε αλλαγές».

Η αστρολόγος σημείωσε ακόμη πως «η σύνοδος με τον Άρη και την Αφροδίτη φέρνει καταστάσεις και σχέσεις στα άκρα, καθώς ο Πλούτωνας δημιουργεί μεγάλη ένταση».

Αναφερόμενη και στις εξελίξεις στην Ουκρανία, η Λίτσα Πατέρα είπε πως «στις 5 Μαρτίου, μπορεί κάποια θέματα που θα συζητηθούν να πάρουν μια άλλη τροπή», ενώ εν συνεχεία ανέφερε πως «στις 13 Μαρτίου ή θα εμφανιστεί ένας κυβερνήτης κύρους ή θα φανεί απατηλός».

Πάντως, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και τις προβλέψεις της αστρολόγου, «όσο ο Πλούτωνας είναι στον Αιγόκερω, δεν υπάρχει περίπτωση για Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Εάν πάει στον Υδροχόο, θα δούμε…», διευκρινίζοντας πως αργεί ακόμη ο Πλούτωνας να πάει στον Αιγόκερω.

«Η νέα Σελήνη φέρνει μια ευσυγκινησία… Θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια όμορφη κατάσταση. Θέματα Τέχνης ή θέματα που έχουν σχέση με την ιατρική θα μπορούσαν να προωθηθούν», είπε ακόμη η αστρολόγος.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” - Νότης Χριστοδούλου: ο σύντροφος του και τα τελευταία λόγια της μητέρας του (βίντεο)

Ζωγράφου: Μάνα και κόρη ζούσαν με το πτώμα του πατέρα μέσα στο σπίτι

“Το Πρωινό” - Κιμούλης: Η απάντηση του ΣΕΗ, η Νικολάου και η Βλαβιανού (βίντεο)