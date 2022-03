Πολιτική

Novartis: Η Τουλουπάκη πήρε νέα προθεσμία για απολογία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ομάδα περίπου 30 ατόμων ήταν συγκεντρωμένα έξω από τον Άρειο Πάγο και την χειροκρότησαν.



Η πρώην επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς, Ελένη Τουλουπάκη, προσήλθε σήμερα στην ανακρίτρια του Ειδικού Δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών στην υπόθεση της Novartis, Κωνσταντίνα Αλεβιζοπούλου, προκειμένου να απολογηθεί, αλλά ζήτησε και έλαβε νέα δεύτερη προθεσμία, για τις 16 Μαρτίου 2022.

Κατά την προσέλευση της κ. Τουλουπάκη στον Άρειο Πάγο, ομάδα περίπου 30 ατόμων, τα οποία ήταν συγκεντρωμένα έξω από το δικαστικό μέγαρο, φώναζε «δεν είσαι μόνη σου», ενώ η ίδια ανταποκρίθηκε με χαιρετισμό. Όμως και κατά την αποχώρησή της πάλι χειροκροτήθηκε από την ομάδα των συγκεντρωμένων.

Η κ. Τουλουπάκη αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της κακουργηματικής κατάχρησης εξουσίας και τα πλημμεληματικού χαρακτήρα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος κατ' εξακολούθηση, της ψευδούς βεβαίωσης κατ' εξακολούθηση, της παραβίασης δικαστικού απορρήτου και της παράβασης του νόμου περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Κιμούλης: Η απάντηση του ΣΕΗ, η Νικολάου και η Βλαβιανού (βίντεο)

Χανιά: Ατζαμήδες κλέφτες έσπασαν το... σύστημα πυρασφάλειας αντί για την κάμερα (εικόνες)

Ζωγράφου: Μάνα και κόρη ζούσαν με το πτώμα του πατέρα μέσα στο σπίτι