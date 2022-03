Συνταγές

Χοιρινά φιλετάκια με σάλτσα μουστάρδας από τον Πέτρο Συρίγο

Μικρά μυστικά για την μαρινάδα και την συνταγή για μια εκπληκτική σάλτσα, μοιράζεται με τους τηλεθεατές, ο σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό”.

Χοιρινά φιλετάκια με σάλτσα μουστάρδας ετοίμασε την Τετάρτη ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό».

Όπως εξήγησε ο Πέτρος Συρίγος, την γεύση από τα Χοιρινά μπριζολάκια στο τηγάνι, απογειώνει η υπέροχη σάλτσα μουστάρδας που ταιριάζει και με άλλα είδη κρέατος.

Δείτε βήμα –βήμα την προετοιμασία της συνταγής για τα χοιρινά φιλετάκια και την σάλτσα και μάθετε τα μυστικά για το μαρινάρισμα του κρέατος, που... πολλαπλασιάζει την απόλαυση...

Χοιρινά φιλετάκια με μουστάρδα – Τα υλικά

1 κιλό φιλετάκια κομμένα όσο το δυνατόν πιο ψιλά

300 ml ηλιέλαιο

1 σκ. σκόρδο μεγάλη

1 κ.τ.σ πάπρικα καπνιστή

2 κ.τ.σ χυμό λεμονιού

70 ml λευκό κρασί

Αλάτι και πιπέρι

Χοιρινά φιλετάκια – Για τη σάλτσα μουστάρδας 5 ΚΣ μουστάρδα

1 κγ Κουρκουμά

1 ΚΣ μέλι

1 ΚΣ χυμό λεμονιού

3 ΚΣ μαγιονέζα Χοιρινά φιλετάκια με μουστάρδα – Η συνταγή Κάνουμε τη μαρινάδα βάζοντας όλα τα υλικά σε ένα μεγάλο μπολ και με το σύρμα τα

ανακατεύουμε καλά. Αραδιάζουμε τα μπριζολάκια στο πάγκο εργασίας και τα Αλατοπιπερώνουμε και από τις

δυο πλευρές. Στη συνέχεα τα βάζουμε μέσα στη μαριναδα. Πρέπει να μείνουν στο ψυγείο για τουλάχιστο 6 ώρες πριν τα ψήσουμε. Όταν είναι να τα ψήσουμε πρέπει να τα βγάλουμε από το ψυγείο και να μείνουν έξω μέχρι να έρθουν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Με χαρτί κουζίνας τα σκουπίζουμε καλά ώστε να φύγει όλο το λαδί από την επιφάνεια τους. Τοποθετούμε ένα σχαροτηγανο στη φωτιά και περιμένουμε μέχρι να ανέβει αρκετά η

θερμοκρασία του. Τα ψήνουμε από την μια πλευρά για 2 λεπτά και αλλά 2 από την άλλη. Δεν τα ταλαιπωρούμε γυρίζοντας τα συνεχώς. Όταν ψηθούν τα αραδιάζουμε σε μια πιατέλα και τα πασπαλίζουμε με ρίγανη, βάζουμε και

λίγο λεμόνι αν θέλουμε. Τα συνοδεύουμε με ντομάτα και κρεμμύδι στη σχάρα και με ψητή Πατάτα στο αλουμινόχαρτο, όταν την ανοίξουμε βάζουμε φρέσκο βούτυρο και ψιλοκομμένο μαιντανό. Χοιρινά φιλετάκια στο τηγάνι – Για τη σάλτσα Σε ένα μπολανακατεύουμε όλα τα υλικά αφήνοντας τη μαγιονέζα στο τέλος





