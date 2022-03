Πολιτική

Σακελλαροπούλου σε Ουκρανό πρέσβη: Η αντίστασή σας συγκινεί βαθύτατα τους Έλληνες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρέσβη της Ουκρανίας στην Ελλάδα είχε η ΠτΔ. Η έκκληση του Σουτένκο για τους πρόσφυγες.



Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρέσβη της Ουκρανίας στην Ελλάδα, Σεργκέι Σουτένκο (Sergii Shutenko), ο οποίος την ενημέρωσε για τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου.

Ειδικότερα, ο Ουκρανός πρέσβης αναφέρθηκε στη δοκιμασία των Ελλήνων της Μαριούπολης και την επιχείρηση εκκένωσης του Ελληνικού Γενικού Προξενείου και ευχαρίστησε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την πλήρη και απερίφραστη στήριξη της Ελλάδας στη δοκιμαζόμενη χώρα του.

Η κ. Σακελλαροπούλου εξέφρασε την αμέριστη συμπαράσταση του ελληνικού λαού στην Ουκρανία και τον ηρωικό αγώνα της για την ελευθερία της, την ευρωπαϊκή πορεία της και τις δημοκρατικές και οικουμενικές αξίες. Υπογράμμισε, επίσης, ότι η αντίσταση των Ουκρανών συγκινεί βαθύτατα τους Έλληνες και συσπειρώνει την ανθρωπότητα απέναντι στη ρωσική επίθεση και τη βίαιη αμφισβήτηση της κυριαρχίας ενός ανεξάρτητου κράτους.

Τέλος, ο πρέσβης της Ουκρανίας ζήτησε τη συνδρομή της Πολιτείας για τη φιλοξενία των Ουκρανών προσφύγων που έχουν ήδη αρχίσει να καταφθάνουν στην Ελλάδα.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επικοινώνησε με τον πρόεδρο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Αλέξανδρο Βασιλικό, ο οποίος ανταποκρίθηκε θετικά και ανέφερε στην κ. Σακελλαροπούλου ότι ήδη λαμβάνεται μέριμνα προς αυτήν την κατεύθυνση.

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία - Μητσοτάκης: Είμαστε η Δύση και ανήκουμε στην ελευθερία

Πορταριά: περιπολικό έπεσε σε γκρεμό (εικόνες)

Νόμπελ Ειρήνης: 343 υποψήφιοι για το βραβείο