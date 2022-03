Life

“The Crown”: “Φτερά” έκαναν αντικείμενα αξίας 200000 δολαρίων

Εξαφανίστηκαν 350 αντικείμενα της Βασιλικής οικογένειας από τα γυρίσματα

Το "The Crown" ή αλλιώς "Στέμμα", είναι μία από τις δημοφιλέστερες σειρές της πλατφόρμας του Netflix, και σίγουρα η πιο ακριβή παραγωγή του. Αυτήν την περίοδο συνεχίζονται πυρετωδώς τα γυρίσματα για την 5η σεζόν της πολυσυζητημένης σειράς, και το κοινό αναμένει με αγωνία την κυκλοφορία της!

Ένα δυσάρεστο γεγονός ωστόσο, ήρθε να ταράξει την ομαλή ροή των γυρισμάτων. Επειδή πρόκειται για μία σειρά εποχής, η οποία μάλιστα έχει να κάνει με πραγματικά πρόσωπα και περιστατικά, αφού αφορά την βασιλική οικογένεια της Αγγλίας, για τα γυρίσματά της χρησιμοποιήθηκαν πολλά αυθεντικά αντικείμενα της Βασιλικής οικογένειας, όπως προσωπικά αντικείμενα των μελών της, κορνίζες, βιβλία, χειρόγραφα, κοσμήματα και άλλα.

