Γεωργία Μπίκα: Στον εισαγγελέα ο φάκελος για βιασμό

Η 5η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης ολοκλήρωσε την έρευνά της και ο δικαστικός φάκελος αναμένεται να περάσει στα χέρια εισαγγελέα.



Περαιώθηκε η κύρια ανάκριση για την υπόθεση της 24χρονης, που κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού σε πολυτελές ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς.

Η 5η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης ολοκλήρωσε την έρευνά της και ο δικαστικός φάκελος αναμένεται να περάσει στα χέρια εισαγγελέα, που θα υποβάλει πρόταση προς το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο. Οι δικαστές του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης θα αποφανθούν εν συνεχεία για την παραπομπή της υπόθεσης στο ακροατήριο.

Τις τελευταίες μέρες κλήθηκε να καταθέσει στην ανακρίτρια καθηγητής τοξικολογίας του ΑΠΘ, που ορίστηκε πραγματογνώμονας για την υπόθεση. Κατά πληροφορίες, έδωσε διευκρινήσεις για το περιεχόμενο των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν τόσο στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, όσο και στο εξειδικευμένο εργαστήριο του Πανεπιστημίου της Βέρνης.

Οι συγκεκριμένες εξετάσεις, που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, φέρεται πως ήταν αρνητικές σε ναρκωτικές ουσίες, ενώ ελάχιστη ήταν η ποσότητα αλκοόλης που ανιχνεύθηκε στα εξετασθέντα δείγματα ούρων.

Στην ίδια δικογραφία περιλήφθηκε επίσης έκθεση παρατηρήσεων επί του πορίσματος, την οποία συνέταξε τεχνικός σύμβουλος για λογαριασμό της 24χρονης. Κατά πληροφορίες, από την πλευρά της καταγγέλλουσας δεν υποβλήθηκε αίτημα για διενέργεια εξειδικευμένων εξετάσεων στο τριχωτό της κεφαλής.

Για την υπόθεση κατηγορείται ένας 27χρονος σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις χωρίς τη συναίνεση της παθούσας και μετά την απολογία του είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία.

