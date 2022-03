Οικονομία

Πόλεμος στην Ουκρανία: O John Defterios στον ΑΝΤ1 για τις οικονομικές επιπτώσεις (βίντεο)

Ο διεθνούς φήμης αναλυτής συνομιλεί με τον Νίκο Χατζηνικολάου για τον παγκόσμιο αντίκτυπο από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και για τις κινήσεις της Ελλάδας στην ενεργειακή σκακιέρα.

Μια άκρως ενδιαφέρουσα συνομιλία με τον John Defterios, πρώην αναλυτή του CNN και στέλεχος του World Economic Forum είχε ο Νίκος Χατζηνικολάου για λογαριασμό του ΑΝΤ1, αναφορικά με τις συνέπειες που έχει και θα έχει στην παγκόσμια οικονομία η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ενώ οι διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου καταγράφουν «ξέφρενο ράλι», με αυξήσεις που ξεπερνούν το 50% μέσα σε 24 ώρες, ο John Defterios συζήτησε με τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον κρίσιμο τομέα της Ενέργειας, σχετικά και με τα βήματα της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της ευρύτερης περιοχής.

Ακόμη, ο John Defterios αναφέρθηκε στην προ ετών συνομιλία του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, αλλά και με την Άγκελα Μέρκελ για τα θέματα Ενέργειας και απαντά στον «ρόλο» της τέως Καγκελαρίου της Γερμανίας στην κρίση που σοβεί με επίκεντρο τις ρωσικές στρατιωτικές επιχειρήσεις μετά από την εισβολή στην Ουκρανία.

