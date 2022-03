Οικονομία

ΔΙΜΕΑ - Αισχροκέρδεια: Πρόστιμα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ

Εντατικούς ελέγχους στις τιμές των αγαθών πραγματοποιούν οι υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.



Ελέγχους σε όλα τα στάδια διακίνησης, εμπορίας και παροχής αγαθών και υπηρεσιών, πραγματοποιούν οι υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση «από τους μέχρι στιγμής ελέγχους έχουν προκύψει και έχουν επιβληθεί πρόστιμα ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Οι έλεγχοι συνεχίζονται και τα αποτελέσματά τους θα ανακοινωθούν το αμέσως προσεχές διάστημα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

«H Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πραγματοποιεί σε καθημερινή βάση ελέγχους στις τιμές των αγαθών και σε περιπτώσεις, που παρατηρούνται φαινόμενα αισχροκέρδειας, επεμβαίνει επιβάλλοντας τα οριζόμενα πρόστιμα από την κείμενη νομοθεσία.

Ειδικότερα για τα φαινόμενα αισχροκέρδειας η υπηρεσία μας πραγματοποιεί ελέγχους σε πολλαπλούς τομείς, όπως: αλευροβιομηχανίες, οπωρολαχανικά, καύσιμα, κρέατα, σούπερ μάρκετ καθώς επίσης και στις τιμές πώλησης των μασκών προστασίας και των τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού COVID-19.

Από τους μέχρι στιγμής ελέγχους της υπηρεσίας μας έχουν προκύψει και έχουν επιβληθεί πρόστιμα ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Οι έλεγχοι συνεχίζονται και βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλα τα στάδια διακίνησης, εμπορίας και παροχής υπηρεσιών, τα αποτελέσματα των οποίων μετά την ολοκλήρωση τους θα σας ανακοινωθούν το αμέσως προσεχές διάστημα.

Οι έλεγχοι της ΔΙ.Μ.Ε.Α. συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό σε όλη την επικράτεια».

