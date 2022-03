Κοινωνία

Κορονοϊός: Χωρίς μάσκες σε εξωτερικούς χώρους από το Σάββατο

Τι εισηγήθηκε η Επιτροπή των Ειδικών για την πληρότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Άλλο ένα βήμα προς την κανονικότητα γίνεται μετά από την συνεδρίαση της επιτροπής των ειδικών και την εισήγηση για άρση της υποχρεώσης χρήσης μάσκας σε εξωτειρικούς χώρους από το Σάββατο.

Το μέτρο τίθεται, βάσει της εισήγησης, σε ισχύ μέσα στο τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, αν και οι πληροφορίες ανέφεραν πως θα τεθεί σε ισχύ από την Τρίτη και ύστερα για προφανείς λόγους, καθώς το τελευταίο Σαββατοκύριακο της Αποκριάς και την Καθαρά Δευτέρα ο συνωστισμός ειναι μεγάλος.

Ωστόσο, η εισήγηση των ειδικών αναφέρει πως παραμένει υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους, όπου υπάρχει συνωστισμός.

Ακόμη, η επιτροπή εισηγήθηκε η πληρότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς να επανέλθει στο 100% με υποχρεωτική χρήση μάσκας για όλους τους επιβάτες.

«Στη σημερινή συνεδρίαση της η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων υπό την Γενική Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη εισηγήθηκε την άρση της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας στους εξωτερικούς χώρους. Παραμένει όμως ως ισχυρή σύσταση η χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους με συνωστισμό καθώς και σε άτομα με παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσο και ανεμβολίαστα άτομα.

Η εισήγηση της Επιτροπής γίνεται αποδεκτή από την Κυβέρνηση και οι λεπτομέρειες θα διευκρινίσουν στην υπό έκδοση ΚΥΑ. Τα νέα μέτρα θα τεθούν σε εφαρμογή από το Σάββατο 05.03.2022», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης.

