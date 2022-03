Οικονομία

Σκρέκας στον ΑΝΤ1: αναμένεται αύξηση σε καύσιμα και φυσικό αέριο

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος για τις επιπτώσεις που έχει στην αγορά ενέργειας ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Αναμένεται αύξηση σε καύσιμα και φυσικό αέριο», δήλωσε στην έκτακτη εκπομπή του ΑΝΤ1 ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Κώστας Σκρέκας.

Μιλώντας για τον αντίκτυπο του πολέμου στην Ουκρανία και υπογραμμίζοντας την απρόβλεπτη κατάσταση, τόνισε ότι πρέπει «να υπάρξει κεντρικός ευρωπαϊκός μηχανισμός για στήριξη των πολιτών».

Πρόκειται για ζήτημα που έθεσε ο Πρωθυπουργός ήδη στους Ευρωπαίους ομολόγους του και είπε πως «η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που κατέθεσε πρόταση για δημιουργία μηχανισμού αλληλεγγύης».

Όσο για τις αυξήσεις των τιμών, είπε πως, «η ενεργειακή κρίση δεν ξεκίνησε τώρα, αλλά από τον περασμένο Σεπτέμβριο» και συμπλήρωσε πως δύο είναι οι προτεραιότητες τώρα:

Να έχουμε διαθέσιμο φυσικό αέριο , ενέργεια και ηλεκτρισμό

, ενέργεια και ηλεκτρισμό Να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τις τιμές σε ένα επίπεδο. Έχουν γίνει σενάρια στην Ευρώπη για φυσικό αέριο χωρίς τη ρωσική συμβολή.

«Κανείς δε γνωρίζει πού μπορεί να φτάσει η τιμή του φυσικού αερίου, έφτασε ήδη στα 191 ευρώ ημερησίως», σχολίασε, συμπληρώνοντας πως «έχουμε έκτακτες καταστάσεις που δεν ξέρουμε τι συνέπειες θα έχουμε στις τιμές».

Ερωτηθείς, ωστόσο, σχετικά με το σενάριο διακοπής προμήθειας φυσικού αερίου από τη Ρωσία, απάντησε πως «δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο».

Ξεκαθάρισε, επίσης πως, «δεν έχει κλείσει ή πρόκειται να κλείσει κάποιο λιγνιτικό εργοστάσιο».

Κατέληξε πως, οι επιδοτήσεις στο ρεύμα θα κινηθούν στα επίπεδα του προηγούμενου μήνα.

