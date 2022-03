Κοινωνία

Αττική: Αδίστακτη συμμορία διέπραττε ένοπλες ληστείες σε χρηματαποστολές - Πώς δρούσε

Πώς δρούσε η σπείρα που «χτυπούσε» χρηματαποστολές. Οι ρόλοι και ο βαρύς οπλισμός.

Εξαρθρώθηκε, από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εγκληματική οργάνωση που διέπραττε ένοπλες ληστείες σε χρηματαποστολές στην Αττική, κατά το χρόνο που πραγματοποιούντο ανεφοδιασμοί σε Α.Τ.Μ.

Συνελήφθησαν χθες (1-3-2022), μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ανωτέρω Υπηρεσίας και συνδρομή της ΟΠΚΕ, στις περιοχές της Ηλιούπολης, του Κορυδαλλού, του Αγίου Δημητρίου και της Παιανίας, πέντε ημεδαποί, ηλικίας 46, 48, 49, 51 και 53 ετών, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της ιδίας ημέρας, δύο από τους ανωτέρω δράστες έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, ο ένας με κράνος μοτοσικλετιστή και ο έτερος με μάσκα σιλικόνης, ακινητοποίησαν με την απειλή πιστολιού και πολεμικού όπλου τύπου Kalashnikov , υπάλληλο ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, τη στιγμή που αυτός ενεργούσε ανεφοδιασμό ΑΤΜ Τράπεζας που βρίσκεται στην Πλατεία Βαρνάβα στο Παγκράτι. Ακολούθως αφαίρεσαν τέσσερις κασετίνες του ΑΤΜ, που περιείχαν μεγάλο χρηματικό ποσό.

Στη συνέχεια επιβιβάσθηκαν σε μοτοσυκλέτα που είχαν σταθμεύσει πλησίον, προκειμένου να διαφύγουν, πλην όμως λόγω μηχανικής βλάβης δεν κατέστη αυτό εφικτό και στη συνέχεια ακινητοποίησαν διερχόμενη οδηγό, της αφαίρεσαν το αυτοκίνητο, το οποίο στη συνεχεία εγκατέλειψαν σε κοντινό σημείο και διέφυγαν.

Από την προανακριτική έρευνα διαπιστώθηκε ότι η ανωτέρω εγκληματική οργάνωση είχε διαρκή δράση, τα μέλη της ακολουθούσαν κανόνες αυστηρής ιεραρχίας και είχαν διακριτούς ρόλους.

Ως προς τους ρόλους των μελών της οργάνωσης, ο 46χρονος κατείχε ηγετικό ρόλο, ο 49χρονος και ο 51χρονος το ρόλο του φυσικού αυτουργού, ο 53χρονος διέθετε τους χώρους που αποκρύπτονταν τα επιχειρησιακά-κλεμμένα οχήματα, ο οπλισμός και ο εξοπλισμός (αλεξίσφαιρα γιλέκα, είδη ρουχισμού) που χρησιμοποιούσε η οργάνωση κατά τη διάπραξη των ληστειών και ο 48χρονος είχε αναλάβει την επιδιόρθωση και προετοιμασία των επιχειρησιακών-κλεμμένων αυτοκινήτων.

Ως προς τον τρόπο δράσης:

· είχαν πάντοτε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους φορώντας κράνη μοτοσικλέτας, ενώ σε κάποιες από τις περιπτώσεις, μάσκα σιλικόνης

· έφεραν βαρύ οπλισμό (πολεμικό τυφέκιο τύπου KALASHNIKOV AK -47), καθώς και πιστόλια, με τα οποία απειλούσαν τους υπαλλήλους των χρηματαποστολών, ενώ είχαν προμηθευτεί και αλεξίσφαιρα γιλέκα

· για τη μετάβαση και τη διαφυγή τους χρησιμοποιούσαν κλεμμένες μοτοσυκλέτες, ενώ μετά τη διάπραξη των ληστειών, τις εγκατέλειπαν σε κοντινά σημεία και διέφυγαν με κλεμμένο αυτοκίνητο, στο οποίο είχαν τοποθετήσει πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας

· κατά την διάπραξη των ληστειών είχαν τη συνδρομή έτερων ατόμων-συνεργών, που ενεργούσαν ως προπομποί και ¨τσιλιαδόροι¨, ώστε να ενημερώνονται για την άφιξη του οχήματος της χρηματαποστολής και τις κινήσεις των αστυνομικών δυνάμεων που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή

· πριν τη διάπραξη των ληστειών, κατόπτευαν τα συγκεκριμένα Α.Τ.Μ και επιτηρούσαν-χρονομετρούσαν τα δρομολόγια των οχημάτων των χρηματαποστολών.

· ήταν ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη χρήση των κινητών τους τηλεφώνων, εγκαταλείποντας τις «επιχειρησιακές» τηλεφωνικές συνδέσεις μετά την διάπραξη των ληστειών, ενώ για τις επικοινωνίες τις λοιπές ημέρες και κατά την διάρκεια των προπαρασκευαστικών πράξεων, είχαν τηλεφωνικές συνδέσεις με τις οποίες μιλούσαν αυστηρά και μόνο μεταξύ τους, με κωδικοποιημένες λέξεις.

· διέθεταν χώρους που απέκρυπταν τα επιχειρησιακά αυτοκίνητα και τον οπλισμό τους

Διενεργήθηκαν οκτώ έρευνες σε οικίες και αποθηκευτικούς χώρους, κατά τις οποίες μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, το χρηματικό ποσό των -231.400- ευρώ, δύο πολεμικά τυφέκια τύπου Kalashnikov , έξι πιστόλια, δύο περίστροφα, δύο καραμπίνες και αεροβόλα όπλα, πλήθος φυσιγγίων, πυροκροτητές, εκρηκτικές ύλες και αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί, κυνηγετικά μαχαίρια, αλεξίσφαιρα, χρονόμετρα, φορητοί ασύρματοι, διαρρηκτικά εργαλεία, πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών και κινητών τηλεφώνων, τρία Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτα.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, προκύπτει ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έχουν διαπράξει επιπλέον, δύο ένοπλες ληστείες σε χρηματαποστολές και δύο κλοπές μοτοσυκλετών.

Επιπρόσθετα οι κατηγορούμενοι έχουν κατηγορηθεί και κατά το παρελθόν για πλήθος παρόμοιων και άλλων αδικημάτων.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για τη συμμετοχή του και σε άλλες αξιόποινες πράξεις συνεχίζεται.

